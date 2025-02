¿Manchester City va a descender? LaLiga denuncia al equipo inglés por irregularidades financieras LaLiga sigue su lucha contra el "dopaje financiero" en el fútbol europeo y ha presentado una denuncia formal contra el Manchester City ante la Comisión Europea. El club inglés, respaldado por Abu Dabi, es acusado de distorsionar el mercado con manejos financieros irregulares

La denuncia de LaLiga y las acusaciones contra el City

La Comisión Europea confirmó que recibió una denuncia de LaLiga en la que acusa al Manchester City de violar las normas financieras de la Unión Europea. La querella fue presentada en 2023 y, según el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el club inglés ha ocultado costos mediante el uso de empresas externas para servicios, lo que podría constituir una grave distorsión en el mercado del fútbol.

“Nuestro caso contra el City se refiere a dos cosas: comprobar que no está utilizando empresas para engañar al sistema e impedir que el fútbol acabe en manos de entidades estatales sin un adecuado control”, explicó Tebas en el “Business of Football Summit” del Financial Times.

El directivo español ha sido un férreo crítico del modelo financiero del Manchester City, equipo que desde su compra en 2008 por el holding Abu Dhabi United Group ha transformado el panorama del fútbol con inversiones millonarias. Desde entonces, el club ha ganado ocho títulos de la Premier League, una Champions League y múltiples copas nacionales.

La Comisión Europea y la normativa sobre subsidios extranjeros

El caso de LaLiga ante la Comisión Europea se centra en las regulaciones sobre subsidios extranjeros, que buscan evitar que inversiones de estados no pertenecientes a la UE alteren la competencia justa dentro del mercado europeo.

El City ya está bajo investigación por la Premier League, enfrentando más de 100 presuntas infracciones financieras entre 2009 y 2018. Durante ese período, el club realizó fichajes de alto perfil como Sergio Agüero, Kevin De Bruyne y Yaya Touré, con un gasto millonario que le permitió consolidarse como una de las potencias del fútbol mundial.

Un portavoz de la Comisión Europea confirmó la recepción de la denuncia, pero aclaró que el caso aún está en fase de investigación y que no se ha emitido ninguna resolución.

La postura del Manchester City y el futuro del caso

El Manchester City ha negado reiteradamente cualquier infracción y asegura que todas sus operaciones cumplen con las normativas vigentes. No obstante, las investigaciones en curso, tanto en la Premier League como en la Comisión Europea, podrían traer consecuencias para el club en los próximos meses.

Javier Tebas, por su parte, ha insistido en que clubes como el City están dañando la competitividad del fútbol europeo con su modelo financiero y ha solicitado sanciones ejemplares si se comprueban las irregularidades.

Este nuevo capítulo en la disputa entre LaLiga y el Manchester City podría marcar un precedente clave en la regulación del financiamiento del fútbol en Europa, con implicaciones que podrían afectar a otros clubes con estructuras similares.