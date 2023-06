Manchester United pagó 100 milones por él y ahora quieren echarlo del club El delantero llegó hace un año, su funcionamiento no fue bueno y fué denunciado por su pareja; la dirigencia lo quiere fuera

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace solo un año, Manchester United le cumplió el deseo principal a Ten Hag: fichar a Antony por 100 millones de euros. El entrenador había contado con Antony en el Ajax y decidió pedirlo apenas llegó al Manchester United. El club aceptó, negoció con el Ajax, y sacó a Antony por 95 millones de euros y otros cinco millones de euros en variables, siendo uno de los fichajes más grandes de la historia del club.

Un año después, Antony tuvo una temporada discreta y ahora atraviesa una situación límite porque Manchester United quiere sacarlo del club. El delantero brasileño fue denunciado por su ex pareja, Gabriella Cavallini por violencia de género.

En una entrevista con RecordTV de Portugal, Cavallini confesó: “Me agarró por los dos brazos, me tiró sobre la cama y se tiró encima mío. Cuando hizo eso mi prótesis de silicona se dislocó, provocándome tal dificultad para respirar que parecía que me iba a morir. Necesite una cirugía de más de 40 puntos en el interior de su pecho”.

En esa misma línea, Cavallini agregó: “Rompió mi maleta, tomó mi bolso, mi pasaporte. Me rompió el móvil, no me dejaba ir. Estuve presa desde las 10 de la noche hasta casi las 3:30 de la mañana. Yo lo llamo cautiverio privado. Sólo quería salir de ahí y me dijo que no me iría hasta que lo borrara todo. Haré lo que sea necesario. Iré a Inglaterra a denunciar la agresión, la falta de ayuda, la detención ilegal, el maltrato psicológico, todo lo que me hizo. Era mi mejor sueño y luego se convirtió en mi peor pesadilla”.

El problema para Antony es que Manchester United está siendo vendido al millonario qatarí, Jassim bin Hamad al-Thani. Para los nuevos directivos del Manchester United, la situación de Antony es inaceptable y estarían dispuestos a rescindir el contrato del brasileño. De hecho, hace un par de años, Manchester United borró por completo a Mason Greenwood, que se encontró en la misma situación.

Greenwood era figura, fue borrado y hasta Nike rescindió el contrato. Ahora el delantero fue sobreseído y sería tenido en cuenta nuevamente por el club. No obstante, la situación de Antony sería peor porque todo lo relatado por Cavallini sería comprobado por la Justicia.

En la temporada 2022/23 de la Premier League, Antony jugado 21 partidos (más 2 como sustituto). Ha realizado 24 lanzamientos a puerta de un total de 49 disparos y marcando 4 goles. Antony tuvo una media de 32 pases por partido con una tasa de pases completados del 83 % y tuvo 2 asistencias.