Manchester United vs Athletic Club: Dónde ver, horario, cómo llegan los equipos y analisis Los “Diablos Rojos”, con una ventaja de 3-0 obtenida en San Mamés, recibirán este jueves al equipo vasco, que llega golpeado pero aún ilusionado con una remontada histórica en la Europa League.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El telón de las semifinales de la UEFA Europa League está a punto de bajar con un choque cargado de historia, contrastes y emociones. El Manchester United recibirá al Athletic Club este jueves en Old Trafford con la clasificación a la gran final prácticamente en el bolsillo tras la goleada 3-0 en la ida. Pero enfrente estará un rival vasco que no se resigna: los de Ernesto Valverde viajan con la ambición de escribir una de las páginas más épicas de su historia europea. El encuentro comenzará a las 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI) y 14:00 (COL/PER/ECU), y será transmitido por Disney+ para Sudamérica.

Una serie que parece sentenciada

Lo hecho por el Manchester United en San Mamés fue autoritario. En un primer tiempo tenso, Casemiro rompió el hielo tras una proyección de Maguire. El golpe definitivo llegó minutos más tarde: un penal convertido por Bruno Fernandes, acompañado de la expulsión de Dani Vivian, desarmó al Athletic. Como si fuera poco, el propio capitán portugués volvió a marcar antes del descanso, cerrando una actuación letal que dejó a los ingleses con medio boleto a la final.

Ese 3-0 en campo ajeno transformó al equipo de Rubén Amorim en el favorito indiscutido de la llave. En una temporada repleta de sinsabores en la Premier League —llegó a coquetear con el descenso y actualmente marcha en la parte baja de la tabla tras perder 4-3 ante Brentford—, esta Europa League representa el único oasis de consuelo para un United que no ha estado a la altura de su historia. Irónicamente, es el único invicto del torneo continental.

El desafío vasco: revertir lo imposible

En el otro rincón del cuadrilátero, el Athletic llega con más dudas que certezas. Sin figuras clave como los hermanos Williams ni Oihan Sancet, y con el golpe anímico que significó la derrota en la ida, el conjunto rojiblanco tendrá que rozar la perfección en Old Trafford para soñar con la final. A su favor, está el antecedente del 2012, cuando vencieron 3-1 al United en Old Trafford en una recordada actuación europea.

Los de Valverde, actualmente cuartos en LaLiga y con la esperanza de clasificar a la Champions, no atraviesan su mejor semana. Vienen de igualar sin goles en el clásico ante la Real Sociedad y el desgaste físico de la temporada empieza a pasar factura. A pesar del panorama, el equipo mantiene viva la ilusión de regalarle a su gente una final continental que se jugará en su propia casa, San Mamés.

Figuras a seguir: Bruno, Garnacho y la sangre joven

El Manchester United encontró en Bruno Fernandes a su faro futbolístico. El portugués comandó la goleada en la ida con dos goles y será, nuevamente, la gran amenaza en el ataque inglés. A su lado, el joven Alejandro Garnacho sigue ganando protagonismo y se perfila como uno de los jugadores claves en esta recta final de la temporada. En la defensa, Maguire y Casemiro han mostrado solvencia, algo que escaseó durante gran parte de la Premier.

Del lado bilbaíno, las bajas pesan demasiado. Sin Nico ni Iñaki Williams, y sin Sancet, los rojiblancos necesitarán de una actuación sobresaliente de jugadores como Guruzeta o Muniain. La solidez defensiva será clave para resistir los embates del United, pero también deberán encontrar eficacia en ataque si quieren aspirar al milagro.

Una oportunidad de redención para el United

La temporada del Manchester United ha estado marcada por la irregularidad, las críticas y los escándalos fuera del campo. Rubén Amorim asumió la conducción en medio del caos y ha logrado estabilizar al equipo, al menos en Europa. Clasificar a la final de la Europa League no solo salvaría el año, sino que devolvería algo de orgullo a una hinchada acostumbrada a los grandes logros.

Cerrar la serie en casa, con la ventaja de tres goles, y frente a un rival disminuido, parece una oportunidad irrepetible para un club que necesita reencontrarse con los títulos.

Athletic, entre el realismo y la fe

Los rojiblancos saben que la misión es titánica, pero no imposible. Valverde ha insistido en mantener la mentalidad competitiva y la esperanza, apelando al orgullo de un club que, sin importar las circunstancias, siempre compite con coraje. Que la final se dispute en San Mamés añade un condimento especial: es el sueño de toda una ciudad.

Las remontadas épicas no se escriben desde la lógica, sino desde la pasión, y eso es precisamente lo que intentará poner sobre el césped el Athletic Club este jueves en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo.

La historia parece escrita, pero el fútbol no conoce de certezas. Este jueves en Old Trafford, el Manchester United buscará consumar su pase a la final de la Europa League, mientras que el Athletic Club apelará a la épica, a la historia y al corazón para resistir el veredicto que muchos ya dan por firmado. La batalla por Europa no ha terminado. Solo el pitido final sabrá si la lógica prevaleció o si el Athletic logró desafiar al destino. ¿Milagro o sentencia definitiva? La pelota decidirá.