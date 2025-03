🔴 Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire, Yoro, Dalot; Ugarte, Fernandes, Dorgu; Zirkzee, Garnacho, Højlund.

⚪ Fulham: Leno; Diop, Andersen, Cuenca, Castagne; Lukic, Berge; Sessegnon, Traoré, Pereira; Rodrigo Muniz.

El Manchester United llega motivado tras su victoria por 3-2 ante Ipswich Town y busca avanzar en la FA Cup con un equipo ofensivo liderado por Bruno Fernandes y Rasmus Højlund. Además, la presencia de Zirkzee y Garnacho le dará más variantes en ataque.

Por otro lado, el Fulham viene de vencer por 2-1 a Wolverhampton y espera resistir en Old Trafford con una defensa sólida encabezada por Andersen y Diop. En ataque, confían en el brasileño Andreas Pereira y Rodrigo Muniz para generar peligro.

BANG.@B_Fernandes8 was on the scoresheet in our 2023 #FACup meeting with Fulham 💥#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) March 2, 2025