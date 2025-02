El Manchester United se prepara para afrontar un desafío crucial cuando reciba a Ipswich Town en el Old Trafford, en un encuentro correspondiente a la jornada 27 de la Premier League. Aunque el conjunto visitante atraviesa un presente complicado, el irregular rendimiento del equipo de Erik ten Hag sugiere que no será un duelo sencillo.

Ubicado en la 15.ª posición de la tabla, el Manchester United enfrenta una temporada lejos de sus aspiraciones habituales. Con resultados inestables y un rendimiento cuestionado, el equipo busca una victoria que le permita alejarse de la parte baja de la clasificación y darle un respiro a su afición, que espera una reacción en casa.

Por su parte, Ipswich Town se encuentra en zona de descenso, con una sola victoria en sus últimos siete partidos. La necesidad de puntos para los dirigidos por Kieran McKenna es extrema, lo que los convierte en un rival peligroso para los ‘Red Devils’, que no pueden permitirse más tropiezos en la Premier League.

Ambos entrenadores ya perfilan sus onces iniciales para este enfrentamiento decisivo.

Partido: Manchester United vs Ipswich Fecha: miércoles, 26 de febrero de 2025 Hora: 16:30 Lugar: Old Trafford Capacidad del estadio: 74310

El Manchester United llega tras una serie de partidos irregulares en las últimas semanas:

Últimos cinco encuentros de los ‘Red Devils’

Por su parte, Ipswich Town ha tenido un rendimiento aún más complicado en la competición doméstica:

