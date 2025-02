Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Manchester United y el Leicester City se enfrentarán en un duelo determinante en la FA Cup, donde ambos equipos llegan con realidades distintas. Los de Rubén Amorim buscan una victoria que les permita seguir soñando con un título en medio de una temporada irregular, mientras que los de Ruud van Nistelrooy podrían priorizar la liga, ya que su principal objetivo es la permanencia en la Premier League.

A continuación, repasamos las alineaciones confirmadas, las últimas noticias y lo que se espera de este enfrentamiento.

Los fanáticos podrán seguir este encuentro a través de distintas plataformas según su ubicación:

España: DAZN

Argentina: DIRECTV

México: Sky HD

El Manchester United llega con la necesidad de mejorar su rendimiento tras una serie de resultados irregulares. En sus últimos cinco partidos, ha sumado tres victorias y dos derrotas:

Además, el equipo sufrió un golpe durísimo con la lesión de Lisandro Martínez, quien se perderá gran parte del 2025 tras romperse el ligamento cruzado. Con esta baja, el equipo de Amorim tendrá que reajustar su defensa y confiar en Harry Maguire y Matthijs de Ligt como pilares en la zaga.

🔴Alineación del Manchester United:

Bayindir; Dalot, De Ligt, Maguire, Malacia; Bruno Fernandes, Mainoo; Eriksen, Garnacho, Diallo; Hojlund

Our #FACup defence continues today 🏆 #MUFC pic.twitter.com/zBGwGOjTlR

El Leicester City vive momentos complicados en la Premier League, donde ocupa la 18ª posición tras una preocupante derrota por 4-0 ante el Everton. Su rendimiento reciente genera dudas, aunque logró una victoria destacada en la FA Cup.

Ante esta situación, Ruud van Nistelrooy podría optar por un equipo con algunas rotaciones, ya que el club prioriza la lucha por no descender. Sin embargo, el técnico neerlandés sabe que un triunfo en Old Trafford podría ser clave para fortalecer la moral del grupo.

Alineación del Leicester:

Stolarczyk; Justin, Coady, Faes, Kristansen; Soumaré, Winks; Buonanotte, El-Khannous, Mavididi; Vardy

An @EmiratesFACup battle at Old Trafford 🏆#MUNLEI pic.twitter.com/SmUvUB1SxY

— Leicester City (@LCFC) February 7, 2025