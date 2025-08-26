Marco Pellegrino: ¿Cuál es su lesión y cuándo regresa? El defensor sufrió una lesión muscular y estará al menos tres semanas fuera de las canchas. La ausencia obliga a Miguel Ángel Russo a modificar su esquema y abre la puerta al regreso de Ayrton Costa.

Boca Juniors parecía recuperar la confianza tras enlazar dos triunfos consecutivos en el Torneo Clausura, pero en la antesala de su viaje a Mar del Plata recibió un golpe inesperado: Marco Pellegrino, uno de los rendimientos más altos del semestre, no estará disponible para enfrentar a Aldosivi.

El cuerpo técnico xeneize se preparaba con optimismo para el choque del domingo 31 de agosto en el estadio José María Minella, pero los planes cambiaron tras conocerse el parte médico oficial. Pellegrino presenta una lesión muscular grado II en el obturador externo izquierdo, una zona profunda que interviene en la rotación de la cadera.

El diagnóstico no deja margen de duda: el central será baja al menos por tres semanas, lo que lo margina no solo del compromiso frente a Aldosivi, sino también de partidos clave en la lucha por el Clausura y la tabla anual.

La ausencia de Pellegrino abre una ventana inesperada. Russo deberá rearmar su defensa y todo indica que Ayrton Costa recuperará un lugar en el once inicial. El zaguero, que había sido figura en el primer semestre y en el Mundial de Clubes, perdió terreno con la llegada de Pellegrino, pero ahora tendrá la chance de volver a mostrarse como titular.

Con la victoria reciente frente a Banfield en La Bombonera, Boca había logrado encadenar una mini racha positiva que lo ilusionaba de cara a los objetivos de la temporada. Sin embargo, esta baja obliga al equipo a reconfigurarse en un momento clave, cuando cada punto es vital para consolidarse en el Clausura y soñar con regresar a la Copa Libertadores.