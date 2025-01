El futuro de Marcus Rashford en el Manchester United atraviesa uno de sus momentos más críticos. El extremo inglés, que ha sido vinculado con el FC Barcelona en las últimas semanas, parece no entrar en los planes de Rúben Amorim, el entrenador portugués de los ‘red devils’. Este domingo, tras dejarlo nuevamente fuera de la convocatoria en el duelo ante el Fulham, Amorim fue contundente en sus declaraciones:

“Si las cosas no cambian, yo no cambiaré. Pondré antes al entrenador de porteros que a un jugador que no da el máximo cada día… en el entrenamiento, en la vida, en cada detalle”, afirmó el técnico tras el partido.

Esta decisión llega después de que el jueves pasado Rashford también quedara fuera de la convocatoria en el encuentro frente al Glasgow Rangers, lo que refleja una relación cada vez más tensa entre el jugador y el cuerpo técnico.

Rashford y su deseo de jugar en el FC Barcelona

Consciente de que su situación en el Manchester United se ha vuelto insostenible, Rashford busca alternativas para relanzar su carrera. El FC Barcelona aparece como una posibilidad atractiva para el extremo inglés, aunque las condiciones económicas del club catalán complican la operación.

Según fuentes cercanas, Rashford estaría dispuesto a reducir parte de su salario para facilitar el traspaso, pero su llegada también depende de que el Barça logre liberar espacio en su masa salarial con la salida de algún jugador de peso. Además, el club español necesitaría que el Manchester United cubra parte de la ficha del delantero, algo que aún está por negociarse.

Un conflicto que podría forzar una salida anticipada

La postura de Amorim es clara: solo jugadores comprometidos tendrán un lugar en su equipo. Este mensaje parece ir directamente hacia Rashford, quien, según el entrenador, no ha mostrado el nivel de compromiso esperado. Esta situación deja al jugador en una posición complicada, ya que no solo se ha quedado sin minutos, sino que su futuro en el club parece prácticamente sellado.

Por su parte, Rashford sigue entrenando con normalidad mientras sus agentes trabajan en encontrar una solución que lo aleje del Manchester United. A sus 27 años, el extremo aún tiene mucho que ofrecer y busca un proyecto deportivo que lo motive a recuperar su mejor versión.

🚨 Zero minutes again for Ansu Fati… as Barça remain open to his exit in the final week of January.

Ansu didn’t want to leave so far, but still one to watch in the final days.

🔵🔴👀 Barcelona keep contacts active for Marcus Rashford in case Ansu decides to leave. pic.twitter.com/LgE0itKCEk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2025