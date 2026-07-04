Marruecos se cita con Francia en cuartos de final Con un doblete magistral de Azzedine Ounahi y un tanto de Rahimi en el cierre, los 'Leones del Atlas' golearon 3-0 en el inicio de los octavos. De paso, eliminaron al primer coanfitrión del torneo. Los "Leones del Atlas" confirman que lo de Qatar no fue una casualidad de un mes y vuelven a meterse en la élite del fútbol planetario.

La magia de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha inaugurado su ronda de los 16 mejores del planeta con un estruendo de proporciones históricas en territorio norteamericano. En el compromiso que abrió los fuegos de los octavos de final este sábado, la Selección de Marruecos ratificó su jerarquía en la élite del balompié internacional al derrotar con autoridad por 3-0 a la Selección de Canadá, sellando con letras de oro el primer boleto de la justa hacia los cuartos de final y desatando el festejo en todo el continente africano.

El inicio del choque en el BC Place de Vancouver deparó un trámite sumamente físico y cortado. Sorpresivamente, el combinado canadiense saltó al terreno de juego proponiendo una presión alta que incomodó los circuitos creativos de los marroquíes. Sin embargo, el entusiasmo de la escuadra de la hoja de maple se fue diluyendo paulatinamente debido a la acumulación de infracciones en la mitad de la cancha, llevando el partido a un búnker de desgaste táctico que mandó las acciones al descanso con un pálido e inamovible empate sin goles en la pizarra.

La Selección de Marruecos hizo historia pura al derrotar de forma categórica por 3-0 a Canadá en el arranque de los octavos de final, convirtiéndose en el primer equipo clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026. Con este resultado, el cuadro norteamericano se despide con amargura como el primer anfitrión eliminado de la justa en las llaves de eliminación directa. Tras una primera mitad rocosa e interrumpida por las faltas, la escuadra marroquí desató su poderío ofensivo en el complemento: Azzedine Ounahi fue la gran figura de la tarde con un espectacular doblete (minutos 50 y 82), abriendo la cuenta con una genial jugada de pizarrón a pase de Achraf Hakimi y sentenciando el choque tras una contra quirúrgica comandada por Brahim Díaz. Ya en el tiempo de descuento, Soufiane Rahimi colocó la guinda al pastel (3-0) ante una zaga canadiense totalmente rota. Con esta victoria inédita, Marruecos se convierte en el único combinado africano en la historia en encadenar dos clasificaciones consecutivas a los cuartos de final de un Mundial, donde ya espera por el ganador de la serie entre Francia y Paraguay.

El show de Ounahi y el colapso canadiense

Para la etapa complementaria, el estratega del cuadro magrebí reajustó sus piezas en los vestuarios, ordenando un despliegue mucho más vertical que obligó al repliegue forzado de los locales. La genialidad de la pizarra rindió dividendos tempranos en el minuto 50 de tiempo corrido: en un tiro libre recostado sobre la banda derecha, la estrella del PSG, Achraf Hakimi, sorprendió a la zaga canadiense al ensayar un pase retrasado en lugar del centro convencional, habilitando la irrupción solitaria de Azzedine Ounahi, quien conectó un fiero y colocado remate de primera intención para colgar el 1-0.

Canadá intentó volcarse al ataque empujada por la necesidad del empate ante su público, pero la desesperación terminó fracturando por completo su zona medular. En el minuto 82, en pleno asedio norteamericano, Marruecos hilvanó una contra quirúrgica y de alta velocidad donde el mediapunta del Real Madrid, Brahim Díaz, arrastró las marcas de forma magistral para servir en bandeja de plata el esférico a Ounahi, quien definió con total frialdad frente al arco para firmar su doblete de la tarde. Con una Canadá completamente entregada, herida y sin orden en la línea defensiva, el atacante Soufiane Rahimi aprovechó los espacios en el tiempo de compensación para decretar el definitivo 3-0 en el marcador.

Un hito para el fútbol africano de cara a los cuartos

Con este triunfo inapelable en los Octavos de Final, Marruecos escribe una página inédita en los libros de la FIFA al convertirse en el único combinado del continente africano en toda la historia en colocarse entre los ocho mejores del mundo en dos ediciones mundialistas consecutivas, emulando la mítica travesía de Qatar. Asimismo, la derrota de los locales decreta la eliminación del primer país coanfitrión en la ronda de eliminación directa del campeonato de 2026.

Los “Leones del Atlas” se instalan con autoridad en la antesala de las semifinales y ahora gozarán de valiosos días de descanso mientras esperan la definición de su rival de turno en los Cuartos de Final. Marruecos se medirá en la siguiente instancia de la Copa del Mundo contra el combinado que resulte vencedor de la eliminatoria de octavos de final entre la todopoderosa Selección de Francia y el combativo cuadro de Paraguay, un cruce que promete tintes de alta intensidad en la carrera por levantar la corona ecuménica de la FIFA.