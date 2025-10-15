Marruecos – Francia EN VIVO: Posibles alineaciones, dónde ver y horarios Africanos y europeos protagonizan la primera semifinal del Mundial Sub-20 2025 en el Estadio Elías Figueroa Brander. El ganador se medirá ante Argentina o Venezuela por el título mundial.

Una semifinal con historia y promesas en juego

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 entra en su fase decisiva y este miércoles 15 de octubre ofrecerá un cruce de alto voltaje entre Marruecos y Francia, quienes buscarán el primer boleto a la gran final del torneo. El encuentro se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, desde las 17:00 (hora argentina).

La transmisión estará a cargo de DSports en televisión y DGO vía streaming. Además, los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto en el portal canchallena.com.

Marruecos, la sorpresa del campeonato

El seleccionado africano llega a esta instancia como una de las grandes revelaciones del torneo. Con una propuesta intensa y efectiva, el equipo dirigido por Marko Mitrovic ha dejado en el camino a rivales de jerarquía. En cuartos de final superó con autoridad a Estados Unidos (3-1), y en octavos eliminó a Corea del Sur (2-1).

En la fase de grupos, Marruecos lideró la zona C con seis unidades gracias a triunfos resonantes ante España (2-0) y Brasil (2-1), cayendo únicamente frente a México (0-1) en un duelo donde ya tenía la clasificación asegurada.

Para los marroquíes, esta semifinal representa un hito histórico: es la segunda en su trayectoria dentro de los Mundiales Sub-20, tras la alcanzada en Países Bajos 2005, cuando cayeron ante Nigeria y luego fueron derrotados por Brasil en el partido por el tercer puesto.

Francia, entre la jerarquía y las bajas sensibles

El combinado francés, dirigido por Bernard Diomède, avanzó a semifinales tras un recorrido irregular pero efectivo. En la fase inicial, terminó como el mejor tercero del grupo E, sumando victorias ante Sudáfrica (2-1) y Nueva Caledonia (6-0), además de una derrota frente a Estados Unidos (0-3).

Luego, en los octavos de final, superó a Japón (1-0) en un duelo muy disputado, y en cuartos, se impuso 2-1 a Noruega, con una gran actuación del delantero Saïmon Bouabré, autor de ambos goles.

Sin embargo, Bouabré será una ausencia clave en Valparaíso. El jugador, perteneciente al Neom FC de Arabia Saudita, no recibió autorización de su club para continuar en el torneo, ya que los compromisos actuales no coinciden con una fecha FIFA. Francia deberá reinventarse ofensivamente para suplir su aporte goleador.

Un duelo que revive recuerdos de Qatar 2022

El choque entre Marruecos y Francia reedita, en una versión juvenil, la histórica semifinal del Mundial de Qatar 2022, en la que los franceses se impusieron y accedieron a la final frente a Argentina.

Ahora, casi tres años después, ambos países vuelven a cruzarse con una nueva generación de talentos que buscan dejar su huella. Marruecos intentará tomarse revancha de aquella derrota en mayores, mientras que Francia buscará confirmar su peso como potencia formativa en el fútbol mundial.

Posibles formaciones

Marruecos: Gavin Beavers; Duran Ferree, Reed Baker-Whiting, Noah Cobb, Luca Bombino; Taha Habroune, Pedro Soma, Marcos Zambrano; Luke Brennan y Peyton Miller.

DT: Marko Mitrovic.

Francia: Lisandru Olmeta; Andrea Le Borgne, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Gady-Pierre Beyuku; Ilane Toure, Mayssam Benama, Justin Bourgault; Anthony Bermont, Djylian NGuessan y Gabin Bernardeau.

DT: Bernard Diomède.

Antecedentes y camino a la semifinal

Resultados de Marruecos

España 0-2 Marruecos (Fase de grupos)

Brasil 1-2 Marruecos (Fase de grupos)

México 1-0 Marruecos (Fase de grupos)

Marruecos 2-1 Corea del Sur (Octavos)

Estados Unidos 1-3 Marruecos (Cuartos)

Resultados de Francia

Sudáfrica 1-2 Francia (Fase de grupos)

Estados Unidos 3-0 Francia (Fase de grupos)

Nueva Caledonia 0-6 Francia (Fase de grupos)

Japón 0-1 Francia (Octavos)

Noruega 1-2 Francia (Cuartos)

Dónde y cuándo ver el partido

Día: Miércoles 15 de octubre de 2025

Hora: 17:00 (Argentina y Chile), 15:00 (Perú y Colombia), 14:00 (México), 16:00 (Venezuela), 21:00 (Francia)

Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile)

TV: DSports

Streaming: DGO

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Un pasaje a la gloria en juego

El ganador de este enfrentamiento accederá a la gran final del domingo 19 de octubre, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Venezuela, programado para la noche del mismo miércoles en Santiago.

Marruecos busca escribir una página inédita en su historia futbolística, mientras que Francia aspira a reafirmar su tradición de talento joven. En Valparaíso, el sueño mundialista de dos naciones estará en juego.