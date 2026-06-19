Marruecos sorprende a Escocia en Boston y asume el liderato del Grupo C Un gol de vestuario firmado por Ismael Saibari tras una brillante asistencia de Brahim Díaz bastó para que los Leones del Atlas sumaran tres puntos de oro y pusieran un pie en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo 2026 arrancó con emociones fuertes en la ciudad de Boston. El público asistente apenas se acomodaba en sus asientos cuando la Selección de Marruecos propinó un golpe letal que terminó por definir el rumbo del encuentro. A los 71 segundos del pitazo inicial, el mediocampista Ismael Saibari mandó el esférico al fondo de las mallas para decretar el 1-0 definitivo sobre el combinado de Escocia.

La jugada del tanto africano nació de la genialidad de Brahim Díaz. El volante creativo frotó la lámpara en tres cuartos de cancha y filtró un pase largo en profundidad milimétrico hacia la carrera de Saibari. El atacante controló dentro del área, se desmarcó con velocidad y sacó un potente remate cruzado que dejó sin opciones de reacción al guardameta escocés Angus Gunn. Este gol se convirtió de inmediato en la anotación más rápida en lo que va de la cita mundialista en Norteamérica.

Muralla africana y frustración de la “Tartan Army”

Herida en el orgullo por el gol tempranero, la escuadra dirigida por Steve Clarke intentó reaccionar adelantando sus líneas y adueñándose de la posesión del esférico. Apoyados en los cobros de pelota parada del lateral y capitán Andy Robertson junto a la entrega de John McGinn, los británicos buscaron vulnerar las bandas, pero tropezaron constantemente frente al ordenamiento defensivo de la zaga marroquí.

Marruecos, rememorando el ordenamiento táctico que los llevó a las semifinales en Qatar 2022, se replegó en un bloque medio y apostó a las transiciones rápidas comandadas por Bilal El Khannouss y Achraf Hakimi. A los 52 minutos del complemento, El Khannouss estuvo a punto de estirar la ventaja con un soberbio frentazo que obligó a una espectacular estirada de Angus Gunn para evitar el segundo tanto.

En el tramo final, la frustración se apoderó de Escocia. Los centros al área buscando la corpulencia de Lyndon Dykes no rindieron frutos, pues su remate de cabeza al minuto 86 pasó rozando el travesaño custodiado por Yassine Bounou. En la última jugada de peligro, el volante del Manchester United, Scott McTominay, dispuso de dos remates consecutivos dentro del área grande, pero la defensa marroquí, liderada por Issa Diop y Chadi Riad, bloqueó los disparos con heroísmo.

Tablero del Grupo C tras los resultados del viernes

La victoria marroquí y el posterior triunfo por goleada de Brasil (3-0) sobre Haití —resultado que decretó la eliminación matemática del combinado caribeño— dejan la zona con los sudamericanos y los africanos compartiendo la cima con cuatro unidades:

Selección PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1. Brasil 2 1 1 0 4 1 +3 4 2. Marruecos 2 1 1 0 2 1 +1 4 3. Escocia 2 1 0 1 1 1 0 3 4. Haití 2 0 0 2 0 4 -4 0

Definición de infarto en la última fecha

Con este panorama, la última jornada del Grupo C, programada para el próximo jueves 25 de junio, promete ser un auténtico drama deportivo. Marruecos buscará sellar su pasaporte como líder de grupo cuando enfrente a la ya eliminada escuadra de Haití. Por su parte, Escocia se jugará la vida y la clasificación obligada en un choque de trenes ante Brasil, donde la escuadra europea llegará con la presión de sumar para no depender de otros resultados en el boleto de los mejores terceros puestos.