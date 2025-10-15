Marruecos vs. Francia: Alineaciones confirmadas para el encuentro y TODO lo que tenes que saber El duelo entre Marruecos y Francia promete ser una batalla táctica en busca del boleto a la gran final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

Este miércoles 15 de octubre de 2025, el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso será el escenario de una semifinal histórica del Mundial Sub-20 Chile 2025. Marruecos y Francia se enfrentarán en un partido que no solo definirá al primer finalista del torneo, sino que también reeditará la semifinal del Mundial absoluto de Catar 2022. Ambos equipos han mostrado un rendimiento destacado en el torneo, y la expectativa por este encuentro es máxima.

Alineaciones confirmadas

Marruecos

Formación : 4-4-2

Titulares : Portero : Gavin Beavers Defensores : Duran Ferree, Reed Baker-Whiting, Noah Cobb, Luca Bombino Centrocampistas : Taha Habroune, Pedro Soma, Marcos Zambrano, Luke Brennan Delanteros : Peyton Miller, Yassir Zabiri

Director Técnico: Marko Mitrovic

Francia

Formación : 4-2-3-1

Titulares : Portero : Lisandru Olmeta Defensores : Andrea Le Borgne, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Gady-Pierre Beyuku Centrocampistas : Ilane Toure, Mayssam Benama, Justin Bourgault Delanteros : Anthony Bermont, Djylian Nguessan, Gabin Bernardeau

Director Técnico: Bernard Diomède

Análisis táctico

Marruecos, bajo la dirección de Marko Mitrovic, ha mostrado una defensa sólida y un ataque rápido y directo. Su esquema 4-4-2 se caracteriza por una línea defensiva compacta y mediocampistas que apoyan tanto en defensa como en ataque. La dupla ofensiva formada por Miller y Zabiri ha sido clave en su avance, con Zabiri destacándose como máximo goleador del equipo.

Por otro lado, Francia, dirigida por Bernard Diomède, emplea un 4-2-3-1 que prioriza la posesión del balón y la creatividad en el mediocampo. Jugadores como Toure y Benama son fundamentales en la generación de juego, mientras que Nguessan y Bernardeau aportan velocidad y definición en el frente de ataque.

Camino a la semifinal

Marruecos ha tenido un desempeño impresionante en el torneo, destacándose en la fase de grupos con victorias sobre España y Brasil. En los octavos de final, superó a Corea del Sur 2-1, y en cuartos de final, eliminó a Estados Unidos con un marcador de 3-1. El equipo ha mostrado una gran solidez defensiva y eficacia en el contraataque.

Francia, por su parte, comenzó con una derrota ante Estados Unidos en la fase de grupos, pero se recuperó con victorias sobre Sudáfrica y Nueva Caledonia. En octavos de final, venció a Japón 1-0, y en cuartos de final, superó a Noruega 2-1, con una destacada actuación de Saimon Bouabré, quien anotó dos goles en ese encuentro.

Dónde ver el partido

El encuentro entre Marruecos y Francia se disputará a las 17:00 horas (hora argentina) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. La transmisión en vivo estará a cargo de DSports, y también se podrá seguir en línea a través de la plataforma DGO. Para el minuto a minuto, los aficionados pueden visitar canchallena.com.