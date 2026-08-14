La llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid ya comienza a marcar el discurso del vestuario. Uno de los primeros futbolistas en pronunciarse públicamente sobre esta nueva etapa fue Kylian Mbappé, quien destacó la capacidad del técnico portugués para orientar a un equipo hacia el éxito y dejó claro que el objetivo del conjunto blanco para la temporada 2026/27 será volver a levantar trofeos.

En declaraciones concedidas a Real Madrid TV, Mbappé valoró especialmente la presencia de Mourinho como entrenador. El delantero francés considera que contar con un técnico con una idea clara y experiencia en la pelea por títulos representa un elemento positivo para el grupo.

“Pienso que es muy positivo tener un entrenador así como Mourinho, que sabe cómo ganar, que sabe dar la dirección de cómo hacerlo”, afirmó Mbappé. El atacante añadió que los jugadores están encantados de contar con un entrenador que “sabe dónde va”, una referencia directa a la claridad que, según su valoración, aporta el portugués.

La declaración adquiere especial relevancia porque se produce justo antes del comienzo de una nueva temporada de LaLiga. El Real Madrid iniciará oficialmente su camino en el campeonato el 22 de agosto, cuando visite al Espanyol en el RCDE Stadium.

Para Mbappé, la preparación ya entra en una fase decisiva. El francés aseguró que es momento de “ir a full” y recuperar las sensaciones necesarias para llegar en condiciones al primer partido oficial. Su regreso al trabajo se produjo después de sus vacaciones y de su participación con Francia en el Mundial.

Mbappé llega como máximo goleador del Mundial

El delantero madridista encara la nueva campaña después de haber terminado el Mundial como máximo anotador, con 10 goles. Sin embargo, su balance colectivo quedó condicionado por la eliminación de Francia, que terminó en la cuarta posición, resultado con el que el futbolista no se mostró conforme.

Mbappé también explicó que, pese a llevar pocos días reincorporado al trabajo del Real Madrid, ya había mantenido conversaciones con sus compañeros y con el cuerpo técnico durante el Mundial. Esa comunicación, según el propio jugador, ha permitido mantener el vínculo con el equipo incluso durante la competición internacional.

Ahora el desafío cambia completamente: pasar de la competición mundialista a la exigencia cotidiana de un club que tiene como prioridad competir por títulos.

“Aquí tienes que ganar títulos”

El mensaje de Mbappé no dejó mucho espacio para interpretaciones respecto a sus expectativas. El francés insistió en que jugar para el Real Madrid implica una exigencia particular: ganar.

“Estoy seguro de que vamos a volver a ganar títulos”, sostuvo el delantero, convencido de que el equipo tiene la motivación necesaria para afrontar el nuevo curso. También aseguró que el grupo estará concentrado durante toda la temporada con la intención de dar alegrías a los aficionados madridistas.

La ambición no es nueva para Mbappé. El propio futbolista recordó que jugar en el Real Madrid había sido un sueño para él y que continúa disfrutando de vestir la camiseta blanca. Sin embargo, estableció una diferencia entre cumplir ese sueño y alcanzar los objetivos deportivos.

“Puedes estar en el Real Madrid o en cualquier sitio, pero aquí tienes que ganar títulos”, afirmó.

Esa frase resume buena parte de la presión que acompañará al equipo durante la primera temporada de Mourinho al frente del conjunto blanco. Para Mbappé, el prestigio de pertenecer al Real Madrid no puede separarse de la obligación competitiva que supone defender su camiseta.

Un mensaje directo a los madridistas

Antes de cerrar su intervención, Mbappé quiso dirigirse directamente a la afición. El atacante agradeció el respaldo recibido durante sus dos primeros años en el club y anticipó una temporada que considera especialmente importante.

“Sé que este año va a ser más importante y que vamos a hacer grandes cosas juntos”, manifestó el francés, al tiempo que pidió a los aficionados estar preparados para acompañar al equipo.

Así, el discurso de Mbappé combina tres elementos: confianza en Mourinho, ambición personal y compromiso con el Real Madrid. El delantero llega al nuevo curso como máximo goleador del último Mundial y con la responsabilidad de liderar, junto al resto del plantel, un proyecto que comienza una nueva etapa bajo la dirección de Mourinho.

La primera prueba llegará el 22 de agosto frente al Espanyol, en un estreno que permitirá comenzar a comprobar sobre el terreno si el optimismo expresado por Mbappé puede transformarse en resultados. Por ahora, el mensaje del francés es inequívoco: en el Real Madrid, el objetivo no es simplemente competir, sino volver a ganar títulos.