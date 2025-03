Mbappé asume errores y busca redención como capitán de Francia El delantero del Real Madrid reconoció fallos en su liderazgo y promete aprender de ellos al volver a comandar a Les Bleus en la Liga de Naciones.

Kylian Mbappé regresa a la selección de Francia tras seis meses de ausencia y lo hace con una autocrítica sobre su desempeño como capitán. El atacante del Real Madrid liderará a Les Bleus este jueves ante Croacia, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, y el domingo disputará la vuelta en el Stade de France.

En la conferencia de prensa previa al partido, Mbappé admitió que en su última aparición con la selección, durante la derrota 3-1 contra Italia en septiembre, no estuvo a la altura dentro ni fuera del campo. “Soy lo suficientemente lúcido para saber qué hago bien y qué no. Sé que la gente no estaba contenta con lo que hacía y tenían razón. No lo manejé bien”, confesó.

El delantero de 26 años, que es el tercer máximo goleador en la historia de Francia con 48 tantos, reconoció que sus declaraciones en aquel momento no ayudaron a unir al grupo. “No jugué bien contra Italia y mi conferencia de prensa no gustó porque, como capitán, no logré unir a la gente. Acepto eso, pero ahora lo importante es avanzar y no repetir los mismos errores”, expresó.

Durante su ausencia en noviembre, el técnico Didier Deschamps optó por excluirlo de la convocatoria para los partidos ante Israel e Italia, justificando la decisión por cuestiones físicas y mentales. Además, su baja en una convocatoria anterior por una lesión en el muslo, mientras seguía jugando para el Real Madrid, generó críticas entre los aficionados franceses.

🚨 Kylian Mbappé: “Ballon d’Or? I’m going to ask Luka Modrić how to win it (laughs).” pic.twitter.com/NMu4A8HM1S — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 19, 2025

Pese a un inicio irregular en Madrid, Mbappé ha recuperado su mejor versión, acumulando 31 goles en 44 partidos esta temporada. Ahora, con una nueva oportunidad como líder de la selección, buscará demostrar que ha aprendido de sus errores y que está listo para llevar a Francia a lo más alto nuevamente.