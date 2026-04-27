Mbappé llega a los 100 partidos en el Madrid con números de leyenda, pero sin “coronita” Kylian Mbappé ya tiene 100 juegos vestido de blanco y el "juidero" estadístico no se ha hecho esperar. Aunque sus números asustan a cualquiera y ya dejó atrás a monstruos como Hugo Sánchez, todavía hay un "Bicho" que lo mira desde arriba. ¿Son suficientes los goles si no hay títulos grandes en la vitrina?

En el Real Madrid los goles no solo se gritan, se cuentan y se comparan con la historia. Este lunes, Kylian Mbappé alcanzó la cifra redonda de 100 partidos con la camiseta merengue, y aunque el equipo no vive su mejor momento, lo del francés a nivel individual es para quitarse el sombrero.

Con 85 goles en su cuenta personal, “Donatello” se ha metido en el Olimpo de los mejores arranques históricos del club, superando a leyendas que parecían inalcanzables.

El “Top 5” de los 100 partidos: ¿Dónde está Kylian?

La pregunta del millón es: ¿quién mojó más en su primer centenar de juegos? Aquí te dejamos el ranking para que saques tus conclusiones en el colmado:

Ferenc Puskás: 100 goles (¡Una animalada!) Cristiano Ronaldo: 95 goles (El estándar moderno) Kylian Mbappé: 85 goles Alfredo Di Stéfano: 83 goles Hugo Sánchez: 71 goles

Mbappé ya puede decir que arrancó mejor que Hugo Sánchez, que Benzema y que el mismísimo Ronaldo Nazário. Sin embargo, Cristiano Ronaldo sigue siendo el rey de la eficiencia en el inicio de su etapa blanca, sacándole 10 goles de ventaja al francés.

Pichichi en camino, pero con el “moño hecho”

En esta temporada 2025-26, Kylian está que arde:

24 goles en 27 juegos de LaLiga (líder absoluto por el Pichichi).

15 goles en Champions (máximo artillero del torneo).

Pero aquí viene el “pero” que tiene a la afición en Cibeles con la cabeza baja. A pesar de que Mbappé está en camino a su segundo Pichichi consecutivo, el Madrid está a 11 puntos del Barcelona en LaLiga, fuera de la Copa del Rey y eliminado de la Champions. Con Kylian, el Madrid solo ha ganado 1 Clásico de los 6 disputados.

¿Goles o Títulos? El gran dilema

El debate en Madrid está encendido. Mbappé tiene los números de una leyenda, pero le falta el peso de los trofeos grandes. Hasta ahora, solo ha levantado la Supercopa de Europa y la Intercontinental. Además, atraviesa una racha gris: solo ha marcado en uno de sus últimos cinco juegos de liga.

¿Usted cree que Mbappé terminará superando el legado de Cristiano Ronaldo en el Madrid, o esos 5 Clásicos perdidos ya le pusieron la cruz con la fanaticada?

¿Podrá Mbappé revertir la racha negativa en los Clásicos antes de que termine la temporada o el Barcelona de Yamal ya le tiene tomada la medida?