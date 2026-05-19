A falta de una jornada para el cierre de LaLiga, Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores con 24 goles — y tiene en sus manos la posibilidad de romper un récord que lleva casi medio siglo intacto en el fútbol español.

La ventaja mínima antes del cierre

El francés llega a la última fecha con 2 goles de ventaja sobre Vedat Muriqui del Mallorca, que acumula 22 tantos. La diferencia es corta — y existe una combinación que podría dejarlo sin el reconocimiento.

El Mallorca enfrenta al ya descendido Real Oviedo — un partido con mucho en juego para los baleares, que necesitan ganar para mantener sus opciones de permanencia en LaLiga. Muriqui tendrá máxima motivación.

Del otro lado, el Real Madrid cierra la temporada ante el Athletic Club — sin títulos importantes por disputar y con varias críticas en torno al equipo. Un contexto muy diferente.

La historia de una temporada de dos mitades

La temporada de Mbappé en LaLiga fue una montaña rusa. En la primera mitad del campeonato parecía encaminado a romper todos los registros:

13 goles en sus primeros 11 partidos

23 goles antes de llegar a su partido número 22

Pero en febrero, una lesión en la rodilla frenó por completo su ritmo. Desde entonces apenas convirtió un gol en LaLiga y se perdió encuentros importantes — incluyendo el último Clásico ante el FC Barcelona. Su regreso se produjo ante el Sevilla FC, aunque no pudo volver al gol.

Aun así, la ventaja acumulada durante su explosivo inicio de temporada le permitió sostenerse en la cima de la tabla.

El récord histórico: casi 50 años esperando

Si Mbappé conserva el Pichichi, se convertirá en el primer futbolista en ganar el premio en sus dos primeras temporadas en España desde Mario Kempes, quien lo logró con el Valencia en las campañas 1976-77 y 1977-78.

Casi medio siglo sin que nadie lo lograra. Ni Ronaldo. Ni Messi. Ni Suárez. Ni Benzema. Solo Kempes — y ahora, potencialmente, Mbappé.

La Bota de Oro: fuera de alcance

Más allá del Pichichi, Mbappé quedó completamente fuera de la lucha por la Bota de Oro europea. Harry Kane domina ampliamente la clasificación con 36 goles con el Bayern Múnich, mientras que Erling Haaland también lo supera con 26.

Después de un comienzo arrollador, las lesiones y la irregularidad terminaron alejando al francés de una carrera que el año pasado había conquistado con autoridad.

El resumen: todo depende de la última jornada

| Jugador | Club | Goles | Rival en última jornada |

| Kylian Mbappé | Real Madrid | 24 | Athletic Club |

| Vedat Muriqui | Mallorca | 22 | Real Oviedo (descendido) |

Mbappé depende de sí mismo. Pero el fútbol nunca garantiza nada.