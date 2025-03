Mbappé se sincera: su relación con Deschamps, el Balón de Oro y su futuro en la selección El delantero francés Kylian Mbappé habló sin filtros en una entrevista con Le Parisien, abordando temas como su relación con Didier Deschamps, su capitanía en la selección, su adaptación en el Real Madrid y hasta su sorpresa con el ganador del Balón de Oro.

Seis meses después de su última convocatoria con la selección francesa, Kylian Mbappé rompió el silencio y ofreció una entrevista exclusiva con el diario Le Parisien. En la charla, el astro del Real Madrid despejó dudas sobre su relación con Didier Deschamps, su compromiso con Les Bleus, su salida del Paris Saint-Germain y su adaptación a su nuevo club. Además, dejó una declaración que ha generado revuelo en el mundo del fútbol: “Pensaba que el Balón de Oro se lo darían a Vinicius”.

Su relación con Deschamps y su capitanía

Mbappé negó cualquier ruptura con Deschamps, aunque admitió que hubo desacuerdos:

“Si hubiera habido una ruptura, nunca habría cogido sus llamadas. Todo el mundo me conoce. Si hay una ruptura con alguien, no me mantengo en contacto, no puedo fingir.”

Además, habló sobre la capitanía de la selección y la polémica que surgió cuando asumió el rol:

“Soy el único al que le hacen esa pregunta. Me dieron el brazalete, lo acepté y trato de asumirlo de la mejor manera. Pero nunca se había cuestionado la capitanía de la selección como ahora. Me gustaría que alguien me explicara por qué.”

Su adaptación al Real Madrid y el PSG

Mbappé también se refirió a su salida del PSG y cómo ha cambiado su vida en Madrid. Aseguró que ve los partidos de su exequipo, pero que su prioridad absoluta es el Real Madrid y la posibilidad de lograr un triplete histórico:

“Estoy centrado en el Real Madrid. Queremos hacer historia con este club y mi única energía está puesta en eso.”

Incluso, fue cuestionado sobre si le daría la mano a Nasser Al Khelaïfi en caso de un cruce entre el PSG y el Madrid en la Champions League, a lo que respondió con diplomacia:

“Por supuesto. Jugué en París durante siete años y viví momentos extraordinarios. Sé agradecer lo que la gente me ha dado.”

¿Quién merecía el Balón de Oro?

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando le preguntaron sobre el Balón de Oro. Mbappé confesó que esperaba que el premio fuera para Vinicius Jr., pero que finalmente fue Rodri quien se llevó el reconocimiento:

“Pensaba que el Balón de Oro sería para Vinicius, pero al final lo ganó Rodri. Hace unos meses, si hubiera dicho eso, me habrían tomado por loco.”

El francés también elogió a Ousmane Dembélé y su evolución como futbolista:

“Siempre he dicho que Ousmane es de los mejores jugadores del mundo. Ahora ha alcanzado la madurez a los 27 años, y aún le quedan grandes años por delante.”

Su gran objetivo: el Mundial 2026

Para Mbappé, la meta está clara: ganar otro Mundial con Francia. Aseguró que nunca pensó en dejar la selección y que su enfoque total está en la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá:

“Mi objetivo es ganar otro Mundial. Todas mis preocupaciones y expectativas están centradas en 2026.”

Con esta entrevista, Mbappé deja en claro que su futuro está en el Real Madrid y en la selección francesa, y que su ambición de ganar títulos sigue más fuerte que nunca.