El relevo generacional en el fútbol mundial ya no solo se disputa con goles sobre el césped o con Balones de Oro en las galas de París; ahora, la verdadera batalla por el trono de la disciplina se libra en las oficinas de patentes de la Unión Europea. En un giro comercial sin precedentes, Kylian Mbappé y Lamine Yamal han superado oficialmente a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, convirtiéndose en los futbolistas con el mayor número de marcas comerciales registradas a su nombre dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).
Este movimiento estratégico marca un punto de inflexión en la industria del marketing deportivo, demostrando que las nuevas figuras del balompié han aprendido a blindar su patrimonio intangible mucho antes de alcanzar la madurez total de sus carreras.
Mbappé lidera el ranking con 15 registros activos
El flamante atacante del Real Madrid, Kylian Mbappé, se ha consolidado como el rey absoluto de la propiedad intelectual en el ecosistema europeo al liderar el listado con un total de 15 marcas registradas.
La agresiva y minuciosa estrategia comercial del entorno del astro francés no solo se limita a proteger su nombre de pila o sus iniciales, sino que ha ido un paso más allá en el resguardo de su identidad de marca:
Iconografía de festejo: Mbappé ha patentado formalmente la silueta gráfica de su celebración típica de gol (con los brazos cruzados bajo las axilas), asegurando que nadie pueda explotar comercialmente esa postura en textiles, videojuegos o publicidad sin su autorización previa.
Blindaje de frases célebres: El delantero ha registrado diversas frases y citas virales asociadas directamente a su imagen pública y entrevistas de prensa, un modelo de negocio que le garantiza el control absoluto de su narrativa en el mercado de consumo de la Unión Europea.
Lamine Yamal y el asalto de la juventud
Por su parte, la joya de la cantera del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha irrumpido con una fuerza descomunal en este apartado legal. A pesar de su corta edad, su equipo de asesores ha blindado con velocidad de vértigo sus logotipos, iniciales y los gestos icónicos que realiza con las manos al festejar sus anotaciones (como el famoso código postal “304” de su barrio, Rocafonda).
Al desplazar a colosos históricos de la mercadotecnia como CR7 y Messi, quienes durante casi veinte años monopolizaron las patentes de fragancias, ropa interior, hoteles y líneas de ropa en Europa, Mbappé y Yamal envían un mensaje contundente: la era de la monetización digital y el control total de los derechos de imagen ya tiene a sus nuevos dueños en este 2026.