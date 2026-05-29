¡Mensaje directo a Arteta! Las contundentes palabras de Luis Enrique a horas de la final El estratega asturiano saca pecho por el bicampeonato, confirma que recupera a todas sus figuras y elogia el proceso a largo plazo de Mikel Arteta. Lee las declaraciones completas de Luis Enrique previo a la final de la Champions League 2026, donde confirma la recuperación de Hakimi y Nuno Mendes.