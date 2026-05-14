El mercado de fichajes de verano empieza a tomar forma con movimientos que pueden cambiar el paisaje del fútbol europeo. Aquí, los rumores más importantes de la jornada.

PREMIER LEAGUE

Mohamed Salah — Fenerbahçe

El egipcio ha dado luz verde a su fichaje por el Fenerbahçe turco, que le ha ofrecido un salario anual de 23.5 millones de dólares — ligeramente inferior a lo que percibe en el Liverpool. Una salida que marcaría el fin de una era en Anfield. (Fuente: A Spor)

Rafael Leão — Sale del Milan pero quiere la Premier

El extremo portugués podría dejar el AC Milan por un precio muy asequible este verano. El Al Hilal está interesado, pero Leão desea fichar por un equipo de la Premier League — tanto el Chelsea como el Manchester United están considerando ofertas. (Fuente: Corriere dello Sport)

Arda Güler — Chelsea con Xabi Alonso

Xabi Alonso, principal candidato para el puesto de entrenador del Chelsea, quiere que el club fiche al mediocampista del Real Madrid, Arda Güler, quien se ha visto afectado por las tensiones extradeportivas en Madrid. La oportunidad de reencontrarse con Alonso le resulta atractiva. (Fuente: Fichajes)

Rodri — Renueva con el City

El mediocampista español está cada vez más cerca de firmar un nuevo contrato con el Manchester City, sin haber recibido aún ninguna oferta formal del Real Madrid. (Fuente: Matteo Moretto)

Anthony Gordon — Bayern Múnich vs Arsenal

El Bayern Múnich ha llegado a un acuerdo con el extremo del Newcastle United, pero se enfrenta a una dura batalla para alcanzar el precio que piden las Urracas: más de 100 millones de dólares. El Arsenal también participará en la puja. (Fuente: talkSPORT)

Otros movimientos en la Premier

Chelsea y Manchester United pugnan por el mediocampista del Bournemouth Alex Scott , también en la mira del Tottenham (Fuente: SportsBoom)

pugnan por el mediocampista del Bournemouth , también en la mira del Tottenham (Fuente: SportsBoom) Arsenal y Manchester United disputan al mediocampista del Sporting CP Morten Hjulmand (Fuente: CaughtOffside)

disputan al mediocampista del Sporting CP (Fuente: CaughtOffside) Aston Villa lidera la puja por el extremo de la Roma Matías Soulé , por delante de Arsenal y Liverpool (Fuente: SportsBoom)

lidera la puja por el extremo de la Roma , por delante de Arsenal y Liverpool (Fuente: SportsBoom) Manchester United dispuesto a ofrecer 59 millones por el central del Milan Strahinja Pavlović (Fuente: Corriere dello Sport)

LALIGA

El gran cambio del Barcelona: Yamal como eje del ataque

El Barcelona está dispuesto a cambiar por completo su prioridad en el mercado. Abandona la búsqueda de un nuevo delantero centro — Lamine Yamal asumirá un rol central en el ataque — y el dinero se destinará a fichar un nuevo extremo derecho. (Fuente: El Nacional)

Sin embargo, ese extremo probablemente no será Ez Abde del Real Betis. El Barcelona había fijado un límite de 35 millones para el jugador de 24 años, pero el interés del Aston Villa y el Newcastle ha elevado su precio por encima de sus posibilidades. (Fuente: SPORT)

Lewandowski apunta a Arabia Saudí

Robert Lewandowski está cerca de decidir su salida del Barcelona este verano. El Chicago Fire y el Porto han presentado ofertas, pero el veterano delantero se inclina por aceptar un traspaso a Arabia Saudí. (Fuente: Meczyki)

Real Madrid busca a Yıldız con intercambio

El Real Madrid está preparando un intercambio para intentar convencer a la Juventus de que venda a Kenan Yıldız. Los jugadores ofrecidos son Brahim Díaz y Gonzalo García. (Fuente: Fichajes)

Endrick regresa al Madrid

El delantero brasileño Endrick regresará al Real Madrid tras finalizar su cesión en el Lyon. Se espera que llegue a España el próximo lunes para mantenerse en forma antes del Mundial, aunque permanecerá apartado del primer equipo de Álvaro Arbeloa hasta el inicio de la pretemporada. (Fuente: Globo Esporte)

Rüdiger, opción del Galatasaray

El Galatasaray ha identificado al central del Real Madrid Antonio Rüdiger como su alternativa preferida si no logra convencer al Liverpool de vender a Virgil van Dijk. (Fuente: Habertürk)