El mercado de fichajes de verano se acerca — y en año mundialista, se espera que los grandes clubes de Europa muevan sus piezas con más ambición que nunca. El Real Madrid arranca un nuevo proyecto bajo el liderazgo de José Mourinho. El Chelsea de Xabi Alonso quiere volver a la élite. Y los rumores ya están en ebullición.

Aquí, los movimientos que suenan con más fuerza en los medios europeos.

LaLiga

Real Madrid — Mourinho toma el mando

El nuevo proyecto merengue ya tiene sus primeras directrices. Según Football Insider, Mourinho ha instado al club a retener a Federico Valverde ante el interés del Manchester United. El uruguayo es intocable para el nuevo técnico.

Sin embargo, Eduardo Camavinga tiene las maletas listas. Mourinho está dispuesto a dejarlo marchar y ha pedido al club que fichara a João Gomes del Wolverhampton como su sustituto. (Fuente: Látigo Serrano)

El gran dilema del Bernabéu: según L’Équipe, algunos dentro del Real Madrid creen que Mbappé y Vinícius Júnior no tienen futuro como dupla y desean desprenderse de uno de ellos este verano. De los dos, Mbappé goza de mayor prestigio ante Florentino Pérez — lo que apunta a que Vinícius podría ser el que salga.

Barcelona — Lewandowski se va, Oyarzabal llega

El Barça ya tiene claro el sustituto de Robert Lewandowski: Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad es el candidato ideal según Fichajes. Además, el club azulgrana tiene en el radar al joven delantero de 19 años del Bayer Leverkusen, Christian Kofane — aunque compite con Arsenal, Brentford, Chelsea, Newcastle y Bayern. (Fuente: Africafoot)

Por otro lado, los representantes de Dušan Vlahović (Juventus) y Bernardo Silva (Manchester City) contactaron al Barça para explorar una salida como agentes libres — pero el club catalán rechazó a ambos. (Fuente: Cadena SER)

Premier League

Chelsea — La gran apuesta: Mbappé

El bombazo del mercado. Según El Nacional, directivos del Chelsea han hablado con la madre de Kylian Mbappé — y el nuevo entrenador Xabi Alonso está interesado en reencontrarse con el francés, a quien dirigió en el Real Madrid. Si Vinícius sale del Bernabéu, Mbappé podría seguirlo.

Otros objetivos de Alonso para el Chelsea incluyen al delantero del Bayer Leverkusen Patrik Schick y los centrocampistas del Real Madrid Brahim Díaz y Dani Ceballos. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea también negocia el regreso del lateral izquierdo del Newcastle Lewis Hall. (Fuente: Si Phillips)

Manchester United — El trueque por Leão

Los Red Devils exploran un trueque por Rafael Leão del AC Milán — y podrían enviar a Marcus Rashford, Joshua Zirkzee o Manuel Ugarte a Italia a cambio. (Fuente: CaughtOffside)

Además, el Borussia Dortmund está perdiendo interés en el regreso de Jadon Sancho y en su lugar apunta al joven del Arsenal Ethan Nwaneri. (Fuente: Sky Alemania)

Manchester City — Gvardiol en el radar del Bayern

El Bayern Múnich está considerando fichar al central del City Joško Gvardiol — aunque el Etihad le ofrecerá un nuevo contrato. (Fuente: SPORT BILD)

Si Enzo Maresca se convierte en el nuevo entrenador del City, intentaría fichar al lateral del Atalanta Marco Palestra. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

Newcastle — Tonali disponible por necesidad económica

Tras no clasificarse a la Champions League, el Newcastle contempla vender jugadores para evitar sanciones económicas. Sandro Tonali — objetivo del Manchester City y el United — estaría disponible para su traspaso. (Fuente: Corriere della Sera)

Liverpool — Bradley Barcola en el punto de mira

Los Reds buscan al extremo del PSG Bradley Barcola, cuyo interés por fichar por el Liverpool está en aumento. (Fuente: Le10sport)

Chelsea y United — La puja por Adeyemi

Ambos clubes lideran la carrera por el delantero del Borussia Dortmund Karim Adeyemi, quien podría salir este verano si llega una buena oferta. El Liverpool también sigue de cerca al internacional alemán. (Fuente: TEAMtalk)

El resumen de los movimientos más calientes

| Jugador | Origen | Destino rumoreado |

| Kylian Mbappé | Real Madrid | Chelsea |

| Vinícius Júnior | Real Madrid | Por definir |

| Rafael Leão | AC Milán | Manchester United (trueque) |

| Sandro Tonali | Newcastle | Man City / Man United |

| Bradley Barcola | PSG | Liverpool |

| Karim Adeyemi | Dortmund | Chelsea / Man United |

| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | Barcelona |

| Eduardo Camavinga | Real Madrid | Por definir |