A pesar de alcanzar el récord histórico de 20 goles en Mundiales y liderar la Bota de Oro con 7 tantos, el capitán de la Albiceleste lanzó una severa autocrítica y exigió correcciones inmediatas antes de enfrentar a Egipto.
La mentalidad de los campeones del mundo no se conforma con el simple hecho de avanzar de ronda; exige la perfección táctica en cada palmo del terreno de juego. Horas después de la extenuante y dramática victoria por 3-2 en la prórroga frente a la indomable Selección de Cabo Verde, el capitán y máximo referente de la Selección de Argentina, Lionel Messi, compareció ante los micrófonos de ESPN para lanzar una seria advertencia al seno del búnker albiceleste, reconociendo que el equipo incurrió en “muchos errores” defensivos que pudieron costarles la eliminación.
Messi, quien fue el encargado de inaugurar el marcador en Miami al minuto 29 tras un control de seda a pase de Lisandro Martínez, no ocultó su preocupación por la forma en que el combinado sudamericano cedió la iniciativa del encuentro. La escuadra dirigida por Lionel Scaloni experimentó un cortocircuito inusual en sus líneas tras el empate transitorio de los africanos en el tiempo regular, viéndose obligada a disputar los 120 minutos. “Somos un grupo unido que sabe sufrir y pelear hasta el último segundo, y el trabajo a balón parado en los entrenamientos nos terminó salvando en un partido de alta tensión. Sin embargo, perdimos el esférico de forma atípica, nos metimos demasiado atrás en nuestra propia área y dejamos de presionar con efectividad en la salida del rival”, sentenció el astro de 39 años, una preocupación que fue respaldada públicamente por el propio Scaloni en rueda de prensa.
Un récord inmortal de cara al liderato de la Bota de Oro
Más allá de las grietas colectivas que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico, la velada del viernes sirvió para agigantar aún más el mito viviente del originario de Rosario en los libros de historia de la FIFA. Con su soberbia anotación en la primera mitad ante el guardameta Vozinha, Lionel Messi se convirtió oficialmente en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de los Mundiales masculinos al alcanzar las 20 anotaciones, tomando una ventaja de dos goles sobre su más cercano perseguidor en activo, el francés Kylian Mbappé.
La consistencia del diez argentino en territorio norteamericano roza los linderos de lo irreal. Al agitar las redes en Miami, Messi rompió un récord absoluto al marcar en su octavo partido mundialista consecutivo—una racha ininterrumpida que arrastra desde la fase de eliminación directa de Qatar—, consolidándose como el líder solitario en la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 con un registro de 7 goles en lo que va de la justa. Asimismo, el agónico triunfo en el tiempo extra le permitió a la delegación argentina estirar su impresionante e histórico invicto a un total de 11 victorias consecutivas en compromisos oficiales.
Examen de máxima categoría ante los Faraones en Atlanta
El vestuario sudamericano sabe que el margen de error se ha reducido a cero y que los lujos tácticos evidenciados ante los “Tiburones Azules” serán severamente penalizados en las fases de vanguardia. La plantilla regresó de inmediato a los campos de entrenamiento con el objetivo de reajustar los circuitos de contención en el mediocampo y evitar las transiciones lentas que propiciaron el golazo de Sidny Cabral al minuto 103.
El desafío inmediato para el búnker de Scaloni se escenificará este martes 7 de julio al mediodía (12:00 p.m. hora de RD), cuando la Selección de Argentina salte al majestuoso césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para disputar los octavos de final. El rival de turno será la histórica Selección de Egipto, una escuadra que viene con la moral por las nubes tras eliminar a Australia en penales y que, comandada por el olfato letal de Mohamed Salah, promete ser un sinodal de altísima exigencia física que pondrá a prueba los correctivos urgentes implementados por el capitán y su cuerpo técnico.