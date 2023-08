Messi anfitrión de Maluma en Miami El argentino recibió al popular cantante colombiano en el Inter Miami, le regaló una camiseta y le pidió que lo vaya a ver a un partido.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lionel Messi revalorizó por completo el fútbol norteamericano en apenas semanas y se convirtió en un imán para las celebridades de todo el planeta que quieren conocer una porción de esta recta final de uno de los futbolistas más influyentes de la historia. El argentino, perfectamente enfocado en su rol de embajador, fue el anfitrión del cantante colombiano Maluma en el Inter Miami durante las últimas horas.

Te puede interesar: EL PSG AMENAZA DENUNCIAR AL REAL MADRID EN LA FIFA POR EL CASO MBAPPÉ

En plena gira denominada Don Juan World Tour, el artista latino está recorriendo Estados Unidos y realizó una parada en el DRV PNK Stadium para poder encontrarse con el capitán de las Garzas. Vestido con la camiseta negra de la franquicia que lo cobijó recientemente, Leo le consultó a Maluma: “¿Negro o rosa?”, en referencia a las dos remeras que llevó para que luzca su invitado.

Visiblemente nervioso, le contestó “tú dime”, mientras de afuera le explicaban que la rosa tenía el nombre de Messi en la espalda. “¡No, papi, yo me pongo la que dice Messi! Por hoy quiero ser Leo”, exclamó. “No puede ser cabrón. Soy demasiado feliz. Esta sonrisa me va a durar para toda la vida”, decía a cámara mientras el campeón del mundo le firmaba la camiseta: “Para mi amigo Maluma, con mucho cariño”.

Antes de terminar el encuentro, Messi le advirtió: “¡Tenés que venir a algún partido ahora eh, estás cerca!”.

Luego, Maluma subió una storie a poco de subir al avión que lo sacaría de Miami vestido con la camiseta rosa que le obsequió el futbolista de 36 años: “Agradecimientos totales e infinitos a mi parcero Leo Messi. Te amo. Gracias mi bro, de verdad. Eres una inspiración para todos. Gracias Miami. Esta parada estuvo bien cabrona, seguimos. Chau, gracias Leo”.

Recomendado para ti: “DESDE QUE ESTÁ MESSI, LA COMPETENCIA ES UN CIRCO”

El beso de Messi

Pero no fue el único encuentro que se hizo viral en redes sociales, porque el inesperado pedido que le hizo un tiktoker al cruzárselo por las calles Fort Lauderdale rápidamente retumbó entre los fanáticos. “Dame la mano… Te amo. Un beso. Te amo Messi, te amo. No lo puedo creer boludo, no lo puedo creer. No lo puedo creer”, le pidió un fanático cuando Messi estaba en su auto. Desde el usuario fabiidhers compartió esa breve filmación y alcanzó la línea de las 18 millones de reproducciones más allá de coleccionar también miles de comentarios