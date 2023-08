Lionel Messi es campeón en Inter Miami! Las Garzas vencieron 10 a 9 por penales luego del 1-1 en los 90′ y se consagraron en la Leagues Cup 2023. Leo aportó un golazo, fue el máximo goleador de la competencia y es hombre récord en la historia del fútbol con 44 títulos.

Lo que tanto se esperaba se dió relativamente rápido, Messi dando la vuelta olímpica en Estados Unidos. En su primer torneo, el astro argentino brillo en el equipo del sol y lo llevó a lo más alto de la legue cup. Inter de Miami que venía de ser último en la MLS, tan solo 7 juegos después es campeón de copa, y eso se casi y exclusivamente a Lionel Messi, digo casi porque se debe reconocer, aunque en un porcentaje bastante menor, a Callender, el portero de las garzas que detuvo dos penales en la tanda y convirtió el suyo.

Messi marco un golazo, otro más, el número 10 en 7 juegos, cómo nos tiene acostumbrados, un golazo de zurda al ángulo del arquero que poco pudo hacer, Inter Miami se puso en ventaja y todo parecía encaminado para la fiesta del equipo de Beckham que aplaudía desde el palco.

