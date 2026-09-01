Messi cierra la puerta a Argentina La decisión que tomó dos días después de la final.

El astro argentino confirmó su retiro de la selección a los 39 años. Había escrito su despedida el 21 de julio, apenas dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, pero esperó para hacerla pública tras la muerte de su padre.

Lionel Messi le puso punto final a una de las etapas más extraordinarias de la historia del fútbol argentino. A los 39 años, el capitán anunció su retiro de la selección nacional y confirmó que la final del Mundial de 2026, perdida ante España, fue su último partido con la camiseta albiceleste.

Pero detrás del anuncio existe un detalle que cambia la dimensión de su despedida: Messi ya había tomado la decisión de abandonar la selección apenas dos días después de aquella final.

El argentino escribió su mensaje el 21 de julio, después de la derrota 1-0 ante España. Sin embargo, decidió guardar esas palabras durante varias semanas. La muerte de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto, hizo todavía más difícil un momento que ya estaba cargado de emociones. Finalmente, el 31 de agosto hizo pública su decisión.

“Queda poco y se van cerrando etapas”, escribió Messi en su despedida. El argentino dejó claro que la determinación no nació de una falta de cariño hacia la selección, sino precisamente de entender que había llegado el momento de cerrar el ciclo.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, fue una de las frases más contundentes de su mensaje. También destacó que detrás suyo viene una nueva generación de futbolistas que merece ocupar su espacio.

El último capítulo de una historia irrepetible

Messi se marcha después de más de dos décadas representando a Argentina. Su trayectoria internacional comenzó en 2005 y terminó con 207 partidos y 125 goles, cifras que lo dejan como el futbolista con más apariciones y máximo goleador histórico de la Albiceleste.

Su recorrido estuvo marcado inicialmente por las decepciones. Perdió la final del Mundial de 2014 y sufrió derrotas consecutivas en las finales de la Copa América de 2015 y 2016. Incluso llegó a anunciar su retiro internacional en 2016 antes de regresar.

El regreso cambió definitivamente su historia.

Messi conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. En 2026 volvió a conducir a Argentina hasta una final mundialista, aunque esta vez el título quedó en manos de España.

Así, su último partido terminó siendo también una nueva final de Copa del Mundo.

Una despedida marcada por su padre

La decisión llegó además en un momento especialmente doloroso de su vida personal. Jorge Messi, padre y una de las figuras fundamentales en la carrera del futbolista desde sus primeros años, falleció el 8 de agosto.

Messi explicó que esa pérdida reforzó una determinación que ya había tomado después del Mundial. Su despedida, por tanto, no responde únicamente a una cuestión deportiva: también llega después de una etapa personal particularmente difícil.

El anuncio provocó una reacción inmediata en el mundo del fútbol. Compañeros, antiguos compañeros, dirigentes y aficionados reconocieron la dimensión de una carrera que transformó para siempre la relación entre Messi y la selección argentina.

El legado queda intacto

Messi se marcha de la selección después de conseguir aquello que durante años pareció escapársele: convertirse en campeón del mundo con Argentina.

El Mundial de Qatar terminó con la discusión sobre su legado. Los títulos posteriores y su liderazgo terminaron de consolidarlo como uno de los grandes símbolos de la historia de la Albiceleste.

Ahora comienza otra etapa. Messi seguirá jugando a nivel de clubes, pero Argentina tendrá que aprender a competir sin su número 10 por primera vez en más de dos décadas.

La selección pierde a su máximo goleador, a su jugador con más partidos y al futbolista que durante años concentró buena parte de sus esperanzas.

Y aunque su última imagen con Argentina será la de una derrota en una final mundialista, su legado queda asociado a algo mucho más grande: Messi finalmente consiguió levantar la Copa del Mundo con la camiseta que siempre quiso defender.