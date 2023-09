Messi contra el PSG: “Fui el único campeón del mundo que no fue reconocido en su club” El astro argentino brindó una entrevista en la que habló de todo y el club francés no fue la excepción.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lionel Messi está viviendo una nueva etapa en su carrera. Desde que se sacó la mochila de ser campeón del mundo con Argentina, se lo ve mucho más relajado. También, es cierto, que la edad juega un factor importante, como se ha visto en los últimos partidos que disputó, tomando más recaudos para evitar lesiones de gravedad. De hecho, pidió el cambio en el primer tiempo en el juego entre su Inter Miami y Toronto.

Por eso, aprovechó el descanso para brindar una distendida entrevista con el humorista argentino Migue Granados, también oriundo de la ciudad de Rosario al igual que el futbolista. El comediante lo visitó en Miami y juntos dejaron varias declaraciones importantes, de las cuales una tuvo que ver sobre el paso de Messi por Francia jugando para París Saint-Germain.

“No fue lo que esperaba, pero estando allá salí campeón del mundo. Se dio así, pero si tenía que ser así es por algo. Me llevaba bien con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno”, expresó Lionel para el programa Olga.

Para replicar las palabras de Lionel, el medio francés se remontó a un timorato festejo interno en las instalaciones de los campeones de la Ligue 1. “Well, well…”, escribió PSG Hub en la red social ahora denominada X para intentar “demostrarle” a la Pulga que sí se le reconoció el hecho de haber sido campeón del mundo. Tras retornar a los entrenamientos en el Paris Saint-Germain a principios de enero de 2023, Leo fue homenajeado con un pasillo por parte de sus compañeros y recibió una pequeña estatuilla por haber ganado el Mundial de Qatar habiendo anotado un doblete en la final contra Francia. De hecho, el club anunció que no haría ningún homenaje en el partido posterior, como sí hicieron todos los clubes de sus compañeros de Selección.

Posteriormente, el futbolista más ganador de la historia del fútbol -44 títulos- reveló por qué eligió continuar su carrera en Estados Unidos tras su paso por el PSG y varias ofertas que tuvo para continuar en Europa. “Se vive de otra manera, por eso la decisión de no continuar en Europa. Si bien mi personalidad es que quiero ganar y soy competitivo, en cierto punto es más relajado. Yo no me doy cuenta si bajo mi nivel, me preparo y juego igual que siempre, tengo más años. Tengo mil partidos atrás y el tiempo pasa para todos”, expresó.