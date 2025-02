Your browser doesn’t support HTML5 audio

El futuro de Lionel Messi sigue generando especulaciones y debate en el mundo del fútbol. Con su contrato en el Inter Miami finalizando al término de la presente temporada de la MLS, las posibilidades de un regreso al FC Barcelona han sido objeto de múltiples rumores. Sin embargo, desde la franquicia estadounidense confían en que el argentino optará por renovar, especialmente considerando la inminente Copa del Mundo de 2026 y la inauguración del nuevo estadio del equipo en Fort Lauderdale.

Mientras tanto, la relación de Messi con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, sigue siendo un factor determinante en su posible regreso. Según el periodista Guillem Balagué, existen ciertas fricciones entre ambos, lo que complicaría cualquier movimiento inmediato para su retorno al club donde se convirtió en leyenda.

En medio de la incertidumbre, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha alimentado aún más la posibilidad de ver a Messi nuevamente en el Camp Nou. En una entrevista con GiveMeSport durante el Financial Times Business of Football Summit, Tebas se mostró convencido de que el astro argentino volverá a vestir los colores blaugranas en algún momento.

“Creo que Messi quiere volver al Barcelona. Pasó muchos años allí y estoy seguro de que regresará. Tal vez como jugador, pero también lo veo volviendo en otro papel. Messi y el Barcelona van de la mano. Su marca y la del club son, en muchos sentidos, una sola. Está enamorado del club”, afirmó el directivo.

Aunque Tebas sugiere que Messi podría regresar incluso en otro rol, su continuidad como jugador profesional en la élite dependerá de varios factores. En la MLS, Inter Miami se encuentra en plena reestructuración para rodear al argentino de un equipo más competitivo, lo que podría seducirlo a extender su estadía. Además, la posibilidad de jugar la Copa del Mundo 2026 con Argentina hace que cualquier decisión sobre su futuro tenga que ser tomada con cuidado.

Por otro lado, el Barcelona sigue atravesando dificultades económicas que complicarían la inscripción del campeón del mundo en caso de un regreso. LaLiga mantiene estrictas regulaciones en cuanto al límite salarial, lo que obligaría al club catalán a realizar maniobras financieras importantes para hacer viable su contratación.

