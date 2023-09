Messi dio otro espectáculo y mandó a callar al mexicano que lo ninguneó Inter Miami sigue por la senda invicta y esta vez su víctima fue nada menos que el último campeón de la MLS, Los Ángeles FC, que tiene en sus filas a Carlos Vela, quien realizó polémicas declaraciones sobre el argentino en la previa

“Yo creo que lo que se crea alrededor es muchas veces más de lo que realmente pasa dentro de un equipo”, fue lo que dijo Carlos Vela en la previa del duelo en el que su equipo Los Ángeles FC enfrentaría Inter Miami. El duelo no podía mostrar un panorama mas opuesto si uno mira la tabla de la MLS. LAFC, último campeón, marcha tercero en la Conferencia Oeste, mientras que el conjunto de Florida se ubicaba último en la del Este.

Pero la frase de Vela no podía estar más errada. La llegada de Lionel Messi revolucionó de verdad al Inter Miami. No solo desde el marketing o desde lo que se vive en las tribunas, sino deportivamente hablamente. Y no hace falta tener en cuenta que hace unos días, el equipo de David Beckham se quedó con la Leagues Cup o avanzó a la final de la US Open Cup, sino que le juega de igual a igual a cualquiera. Y justamente lo sufrió el equipo angelino.

Una constelación de estrellas se acercó al estadio de Los Ángeles FC para disfrutar el show de Lionel Messi. De Leonardo DiCaprio y LeBron James a Tom Holland y Owen Wilson se hicieron presentes para ver a la figura del Inter Miami en la victoria por 3 a 1 ante el equipo local, del que son accionistas Will Ferrell y Magic Johnson. Y el campeón del mundo con la selección argentina no defraudó: brindó un verdadero show, con perlas de su talento, dos asistencias top, una jugada que despertó el asombro de Selena Gómez y también una reacción efervescente luego de un golpe.

Quizás a la frase de Vela le faltó un ajuste: lo que pasa en el campo es aún más de lo que se cree. Porque el Inter Miami fue una topadora que llegó a ganarle 0-3 de visitante al LAFC y que solo el descuento de Ryan Hollingshead maquilló la paliza. Los dirigidos por el Tata Martino abandonaron el último lugar y si bien están a ocho unidades de los playoffs, tienen dos juegos pendientes y no pierden las esperanzas a falta de ocho fechas para el cierre de la fase regular.