Messi guía a la Argentina a dieciseisavos y se corona como el máximo goleador Con un doblete espectacular que decoró la victoria 2-0 sobre Austria en Texas, el astro argentino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo para romper el récord de Miroslav Klose y meter a la Albiceleste en la ronda de los 32 mejores.