El guión estaba escrito para que el 22 de junio se mantuviera como la fecha más mística del balompié argentino, y Lionel Messi se encargó de sellarlo con letras de oro. A solo dos días de celebrar su cumpleaños número 39, el capitán de la Albiceleste firmó una noche histórica en el Dallas Stadium de Texas al guiar el triunfo de Argentina 2-0 sobre la Selección de Austria, asegurando de forma matemática el billete de los vigentes campeones del mundo hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Con los dos zarpazos facturados en suelo texano, Messi rompió el empate que sostenía con el alemán Miroslav Klose y se consagró como el máximo goleador en solitario en toda la historia de las Copas del Mundo, elevando su registro a la impresionante cifra de 18 goles (con 5 dianas en lo que va de esta edición norteamericana).
Del drama del penal a la redención del Diez
El trámite del compromiso no fue un paseo para los dirigidos por Lionel Scaloni. Fiel al libreto europeo, la escuadra de Austria saltó al césped plantando un bloque sumamente físico, compacto y áspero comandado por su capitán David Alaba, quien se multiplicó en la zaga para frenar las acometidas sudamericanas y permitirle a su equipo adueñarse de la posesión del balón durante varios tramos de la primera mitad.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando el guardameta austríaco le detuvo un tiro penal a Messi de forma espectacular. Sin embargo, lejos de caer en un bache anímico, la Albiceleste recuperó la compostura y la solidez en el mediocampo gracias a la entrega de Lautaro Martínez, quien se transformó en el socio ideal de la noche generando peligro constante y arrastrando marcas.
La redención para el “Rey Leo” llegó al minuto 38, cuando mandó la pelota al fondo de las redes tras una soberbia habilitación para poner el 1-0. Ya en el epílogo del cotejo, al minuto 90+5, Messi volvió a hacer vibrar a la marea albiceleste que copó el estadio al sentenciar el 2-0 definitivo con una definición de antología.
Panorama del Grupo J rumbo al cierre de la fase
Tras completarse las dos primeras jornadas del sector, la victoria de Argentina combinada con el triunfo posterior de Argelia 2-1 sobre Jordania deja las cosas de la siguiente manera:
Tabla de Posiciones – Grupo J
La vigente campeona del mundo regresará a la acción el próximo sábado 27 de junio en Dallas para medirse ante la eliminada Jordania, donde un simple empate o incluso una combinación de resultados le bastará para amarrar el liderato absoluto del Grupo J de cara a las llaves de eliminación directa.