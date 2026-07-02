Messi y Mbappé lideran la feroz batalla por la Bota de Oro del Mundial 2026 El astro argentino y la estrella francesa comandan la tabla de goleadores con 6 tantos, pero son acechados de cerca por los destructivos Erling Haaland y Harry Kane en los octavos de final. Una batalla sin cuartel en la cumbre del fútbol mundial.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha entrado formalmente en su etapa más electrizante y dramática con los cruces de eliminación directa, pero de forma paralela se está librando otra de las batallas más mediáticas y encarnizadas del planeta fútbol: la lucha por la codiciada Bota de Oro al máximo goleador del certamen. Con la conclusión de la primera etapa y los primeros choques de dieciseisavos de final, el olimpo de los artilleros se encuentra comandado de forma espectacular por un empate en la cima entre el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, ambos con un absurdo registro de 6 goles anotados.

Para Lionel Messi, quien a sus 39 años de edad se encuentra disputando el “Último Baile” de su carrera mundialista, este galardón representa uno de los poquísimos reconocimientos individuales que aún no descansan en sus pobladas vitrinas personales. “La Pulga” ha firmado un arranque de torneo idílico, guiando la ofensiva de la Albiceleste con una efectividad quirúrgica. No obstante, en la acera de enfrente se topa con su eterno rival de Qatar 2022: Kylian Mbappé, el actual campeón defensor de este premio (tras registrar 8 dianas en la pasada edición), avanza a paso firme con una Selección de Francia que asusta por su volumen de juego, transformando cada compromiso en un auténtico festival de goles.

Los depredadores del área acechan el liderato

A pesar del dominio de las superestrellas de Argentina y Francia, la cima del torneo se encuentra bajo una amenaza inminente por parte de dos de los delanteros centros más dominantes y letales del fútbol europeo en este 2026. El noruego Erling Haaland (Manchester City) y el británico Harry Kane (Bayern Múnich) marchan al acecho en la segunda posición de la tabla con un total de 5 goles cada uno.

Haaland viene de sellar su quinta diana del torneo el pasado martes en el ajustado triunfo de Noruega por 2-1 sobre Costa de Marfil, mientras que el “Rey” Harry Kane se metió de lleno en la conversación tras vestirse de héroe nacional en Atlanta, rescatando a la Selección de Inglaterra con un providencial e infartante doblete en el complemento para batir 2-1 a la República Democrática del Congo. Un escalón más abajo en el podio de cañoneros emergen el brasileño Vinícius Jr. y el extremo galo Ousmane Dembélé, quienes acumulan 4 anotaciones y se mantienen con vida en las llaves de octavos de final.

Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026

A continuación, te presentamos el listado oficial de los máximos romperredes del torneo de la FIFA:

Con 6 goles: Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia).

Con 5 goles: Erling Haaland (Noruega) y Harry Kane (Inglaterra).

Con 4 goles: Vinícius Jr. (Brasil) y Ousmane Dembélé (Francia).

Con 3 goles: Folarin Balogun (Estados Unidos), Julián Quiñones (México), Ismaïla Sarr (Senegal), Brian Brobbey (Países Bajos), Cody Gakpo (Países Bajos), Deniz Undav (Alemania), Kai Havertz (Alemania), Jonathan David (Canadá), Yoane Wissa (RD Congo) y Matheus Cunha (Brasil).

Cabe recordar que, de acuerdo con el reglamento oficial de la FIFA, en caso de que dos o más futbolistas finalicen el Mundial empatados en la cantidad neta de goles, el primer criterio de desempate utilizado para otorgar la Bota de Oro será el número de asistencias otorgadas durante el certamen. De persistir la igualdad en ese renglón, el trofeo se entregará al atleta que registre la menor cantidad de minutos disputados sobre el terreno de juego, añadiendo una dosis extra de estrategia analítica para los entrenadores en las fases definitivas.