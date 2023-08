Messi ya es el cuarto goleador histórico del Inter Miami ¿cuánto le falta para ser el líder? Su cuota goleadora desde que llegó al club estadounidense lo dejaron bien arriba en la tabla histórica

Es cierto que Inter Miami es una franquicia joven, una de las últimas en haberse sumado a la MLS estadounidense. Fundada en 2018 por un grupo de inversores liderado por el británico David Beckham, jugó su primera temporada en 2020 por lo que apenas cuenta con pocas páginas de historia en sus estadísticas. Pero la llegada de Lionel Messi al equipo hace temblar los pocos registros que posee el equipo de Florida.

Con siete goles en apenas cuatro juegos, Messi se ha colocado en el cuarto lugar de la tabla histórica de goleadores del Inter Miami. Un promedio de gol de 1.75 goles por partido, el máximo por lejos entre todos los jugadores que han pasado por la franquicia. Incluso, el argentino ha igualado la marca de jugadores como Josef Martínez, Lewis Morgan y Rodolfo Pizarro, que han necesitado 28, 58 y 62 juegos para llegar a esa cifra.

Los próximos objetivos de La Pulga son el finlandés Robert Taylor, que tiene ocho tantos en la franquicia (convertidos en 64 juegos), el ecuatoriano Leonardo Campana quien anotó dieciséis en cincuenta partidos. Ambos siguen jugando en el club por lo que sus cifras pueden aumentar. Pero el que ya no está es el máximo goleador histórico del Inter, quien no es otro que Gonzalo Higuaín, ex compañero de Selección Argentina de Messi. El Pipita metió un total de 29 goles en setenta partidos.

Si bien parece una cifra difícil de alcanzar, en la última temporada con el Paris Saint Germain, el argentino logró convertir 21 tantos en apenas 19 partidos. Así que no es de esperar que dentro de poco Messi quede como máximo goleador de la historia del Inter, como también lo es en Barcelona, club donde debutó profesionalmente.