A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) lanzó una campaña que va más allá de lo deportivo: “La Ola Sí, el Grito No” — una iniciativa para erradicar el grito homofóbico que durante años le ha costado al organismo multas y castigos de la FIFA, y reemplazarlo con una tradición que nació precisamente en México.

El objetivo: convertir las tribunas en el jugador número 12

La FMF fue clara en su comunicado:

“Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la selección nacional de México con ‘la ola’ y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA, para canalizar la pasión y que las tribunas se conviertan en el auténtico jugador número 12.”

Las dos etapas de la campaña

Primera etapa: Videos con exseleccionados del Mundial México 1986 — Fernando Quirarte, Luis Flores, Miguel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Carlos Muñoz, Mario Trejo y Armando Manzo.

Segunda etapa: Se suman Hugo Sánchez — considerado el mejor jugador mexicano de la historia — Manuel Negrete y el actual seleccionador nacional Javier Aguirre.

Las voces de los protagonistas de 1986

Los exjugadores que vivieron el Mundial en casa hace 40 años compartieron sus recuerdos de “la ola” — que nació precisamente en México en aquella edición:

Félix Cruz:

“La ola nació en México, fue impresionante, inclusive para el árbitro. Ahora imagínate aquí con más cantidad de personas.”

Luis Flores:

“Imagínate esa ola con todo el Estadio Azteca cantando el himno nacional. Me tocó esa bendición de vivirlo en 1986.”

Mario Alberto Trejo:

“El apoyo extra es una motivación importante. Cuando juegas tus partidos de local, aquí tenemos la ventaja del apoyo de la gente.”

El contexto: multas que se repiten

El grito homofóbico ha sido una mancha constante en la imagen del fútbol mexicano en los últimos años. La FIFA ha sancionado a México en múltiples ocasiones — con multas económicas y advertencias de jugar partidos a puerta cerrada. Con el Mundial jugándose en casa, la presión para erradicar el cántico es mayor que nunca.

La campaña se distribuirá en plataformas digitales y tendrá presencia durante los partidos de preparación que la selección mexicana realizará en territorio nacional antes del inicio del torneo.

México, FMF, Mundial 2026, campaña, grito homófobo, la ola, Hugo Sánchez, Javier Aguirre, Manuel Negrete, FIFA, discriminación, fútbol mexicano, Estadio Azteca, 1986, deporte e inclusión