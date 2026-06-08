México se corona como la selección más cara de ver en el Mundial 2026 y enciende la polémica Un informe financiero desata la indignación y la burla de los fanáticos en las plataformas digitales, revelando que los boletos para presenciar los compromisos del "Tri" superan las cotizaciones de potencias como Portugal, Brasil y la vigente campeona del mundo.

El negocio detrás de la Copa del Mundo 2026 ha vuelto a poner las finanzas del fútbol en el ojo del huracán. De acuerdo con datos oficiales provistos por Front Office Sports (FOS) y difundidos por la plataforma digital Somos Titanes, la Selección Nacional de México se ha consolidado como el combinado más costoso de presenciar en todo el torneo, liderando el listado global por concepto de precio promedio de entrada.

La estadística ha dejado boquiabiertos a los analistas comerciales de la industria, ya que el boleto para observar el despliegue de la escuadra azteca supera con un margen considerable las tarifas para ver en vivo a figuras de la talla de Cristiano Ronaldo con Portugal, Vinícius Jr. con Brasil o a la propia escuadra de Argentina.

El Top 10 del mercado mundialista: Los costos promedio por boleto

La cotización de las entradas —expresada en dólares norteamericanos— sitúa a tres delegaciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en la cúspide de las demandas comerciales:

Tabla de precios promedio de entrada por selección:

Puesto Selección Nacional Precio Promedio de Entrada (USD) 1° México $1,848 2° Portugal $1,391 3° Colombia $1,298 4° Brasil $1,250 5° Escocia $958 6° Argentina $953 7° Sudáfrica $934 8° Corea del Sur $921 9° España $884 10° Estados Unidos $857

Estallido en las gradas virtuales: “Quieren exprimir la fase de grupos”

Como era de esperarse ante la naturaleza de la información, la caja de comentarios de Somos Titanes se convirtió de forma inmediata en un hervidero de críticas, ironías y debates profundos sobre la reciprocidad entre la calidad del juego y el costo del espectáculo:

La estrategia de los tres partidos: Uno de los argumentos más compartidos e hilarantes por parte de la fanaticada (incluyendo a los propios aficionados mexicanos) es que las altas esferas comerciales fijaron estos precios elevados bajo la premisa de que el “Tri” podría ser eliminado prematuramente. “Saben que nos van a eliminar rápido y por eso quieren sacarle provecho a la primera ronda”, ironizaron varios internautas.

El factor migratorio y la localía: Cuentas como albertiko_55 y aldairtorres999 matizaron el fenómeno económico explicando que no se trata de un tema puramente deportivo, sino de las leyes de la oferta y la demanda impulsadas por la enorme masa de inmigrantes latinos y mexicanos que residen en las sedes del torneo, sumado al innegable peso de la localía en la región. La FIFA y los organizadores son plenamente conscientes de que la afición azteca es de las que más abarrota los recintos.

Críticas al nivel futbolístico: La otra cara de la moneda mostró la decepción de quienes consideran un “atropello al bolsillo” cobrar casi dos mil dólares para ver a un plantel que atraviesa un nivel bajo de rendimiento en comparación con años anteriores, catalogando a las cotizaciones como una desconectada estrategia de negocios de los federativos.

Con el torneo en pleno desarrollo en este 2026, la Selección Mexicana ostenta el liderato del ranking de recaudación en las taquillas. Queda de parte del cuerpo técnico y los jugadores demostrar sobre el rectángulo verde si el rendimiento de sus botines logrará equiparar el histórico y astronómico costo que sus fieles seguidores han pagado por acompañarlos.