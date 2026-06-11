México vence a Sudáfrica y rompe el maleficio de los partidos inaugurales en casa Con goles de Julián Quiñones y el histórico Raúl Jiménez, el "Tri" de Javier Aguirre rompió el maleficio histórico de los estrenos en casa en un partido de alta tensión que terminó con tres expulsiones sobre el césped del Coloso de Santa Úrsula. México derrota a Sudáfrica en un accidentado debut de tres tarjetas rojas.

La tercera fue, finalmente, la vencida para el fútbol azteca. Tras los amargos antecedentes de empates en los arranques de 1970 y 1986, la Selección de México inauguró la Copa del Mundo 2026 con un sólido y vibrante triunfo por 2-0 ante Sudáfrica, desatando la locura de más de 80,000 almas que abarrotaron el mítico Estadio Azteca.

El conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre saltó al terreno con una agresividad asfixiante, haciendo pesar la localía desde el silbatazo inicial frente a una escuadra africana que se vio sorprendida por el vértigo y la presión del combinado coanfitrión.

El zarpazo de Quiñones y la redención de Jiménez

El libreto ofensivo de México combinó a la perfección el hambre de la sangre nueva con la jerarquía de sus hombres de mil batallas:

El primero de la Copa (Minuto 9): La apertura del marcador llevó la firma de Julián Quiñones. El atacante aprovechó un grosero parpadeo de la zaga sudafricana dentro del área para robar el esférico y sacar un remate cruzado que se coló entre las piernas del guardameta Ronwen Williams, firmando así el primer gol oficial del Mundial 2026.

La firma del líder (Minuto 67): El segundo mazazo de la tarde llegó en los botines del experimentado Raúl Jiménez. En su cuarta cita mundialista, el ariete estiró la ventaja local y selló una tarde inolvidable en lo personal al conseguir su primer gol histórico en Copas del Mundo, ratificando su condición de faro ofensivo para el esquema de Aguirre.

Fiesta, polémica y una lluvia de tarjetas rojas

La segunda mitad no estuvo exenta de drama, fricciones y un riguroso control arbitral que transformó el tramo final del compromiso en una auténtica batalla de supervivencia táctica, dejando un saldo de tres futbolistas expulsados:

El reporte de las expulsiones en el Azteca:

Selección Jugador Implicado Minuto / Contexto de la Acción Condición Final Sudáfrica Sphephelo Sithole Al inicio del complemento; dura infracción sobre Brian Gutiérrez Expulsado (Roja) Sudáfrica Themba Zwane Tramo avanzado; sancionado por conducta violenta en la cancha Expulsado (Roja) México César Montes Minutos previos al silbatazo final; roja directa por juego brusco Expulsado (Roja)

El encuentro concluyó con una fisonomía inédita sobre el parqué verde: nueve hombres por el bando de los “Bafana Bafana” frente a diez guerreros del cuadro mexicano, garantizando un cierre de alta intensidad y roces que encendió los debates en las plataformas analíticas internacionales.

Con estos tres primeros puntos en el bolsillo, México se adueña provisionalmente de la cima del Grupo A y rompe las cadenas de la historia, permitiéndole a su afición soñar despierta antes de que la actividad del bloque se traslade a las pantallas del Malecón y las sedes norteamericanas.