México vs. Chequia en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones titulares y los dibujos operativos que preparan México y Chequia para su crucial careo en la Ciudad de México, junto al expediente estadístico de sus antecedentes directos.

El banderazo de salida de las acciones de la última fecha del Grupo A en el coloso capitalino obligará a las pizarras estratégicas de los cuerpos técnicos a plantear modificaciones sustanciales desde el silbatazo inicial. Mientras el combinado tricolor de Javier Aguirre apostará por rotar algunas piezas para dosificar cargas y proteger futbolistas amonestados de cara a los dieciseisavos de final, la escuadra de Chequia saltará con un sistema ultra ofensivo y de mucho despliegue físico para buscar dañar por alto a la retaguardia azteca.

El Historial Previo: Un solitario y añejo recuerdo amistoso

Debido a las distancias de sus respectivas confederaciones y los pocos emparejamientos en los torneos intercontinentales organizados por la FIFA, el expediente estadístico del “Frente a Frente” global entre las selecciones absolutas de México y Chequia reporta un historial sumamente compacto en los libros internacionales:

Partidos oficiales disputados: 0

0 Victorias de México: 1

1 Empates: 0

0 Victorias de la República Checa: 0

El antecedente único (08/02/2000): La única ocasión registrada en la historia en que ambas federaciones cruzaron caminos sobre el césped ocurrió en un compromiso de carácter amistoso correspondiente a la Carlsberg Cup celebrada hace más de dos décadas, jornada en la que la Selección de México se quedó con el triunfo por un marcador de $2-1$. Este miércoles escribirán su primera página oficial por los puntos de un Mundial.

Alineación Probable de México

Aprovechando el regreso de César Montes y dosificando algunas piezas clave del mediocampo, Javier Aguirre plantará un dibujo táctico estructurado bajo un sistema operativo de $4-3-3$:

ARQ: Raúl “Tala” Rangel

DEF: Jorge Sánchez, Edson Álvarez (C), Johan Vásquez, Jesús Gallardo

MED: Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora

DEL: Roberto “Piojo” Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

El equilibrio defensivo estará bajo el liderazgo de Edson Álvarez en la zaga, dándole frescura entrelíneas al juvenil Gilberto Mora y encomendando el peligro de área a la jerarquía del ariete del Fulham, Raúl Jiménez.

Alineación Probable de Chequia

Obligados a buscar la victoria desde el primer suspiro para obrar el milagro de la clasificación, el estratega Miroslav Koubek mandará a la cancha un balanceado esquema de $3-4-3$:

ARQ: Matej Kovar

DEF: Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí

MED: Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček (C), David Jurásek

DEL: Lukas Provod, Pavel Sulc, Patrik Schick

La medular checa contará con el músculo y despliegue del capitán Tomáš Souček (West Ham), abriendo los costados con Coufal para abastecer de balones aéreos la potencia goleadora de su delantero estrella, Patrik Schick.