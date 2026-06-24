El banderazo de salida de las acciones de la última fecha del Grupo A en el coloso capitalino obligará a las pizarras estratégicas de los cuerpos técnicos a plantear modificaciones sustanciales desde el silbatazo inicial. Mientras el combinado tricolor de Javier Aguirre apostará por rotar algunas piezas para dosificar cargas y proteger futbolistas amonestados de cara a los dieciseisavos de final, la escuadra de Chequia saltará con un sistema ultra ofensivo y de mucho despliegue físico para buscar dañar por alto a la retaguardia azteca.
El Historial Previo: Un solitario y añejo recuerdo amistoso
Debido a las distancias de sus respectivas confederaciones y los pocos emparejamientos en los torneos intercontinentales organizados por la FIFA, el expediente estadístico del “Frente a Frente” global entre las selecciones absolutas de México y Chequia reporta un historial sumamente compacto en los libros internacionales:
- Partidos oficiales disputados: 0
- Victorias de México: 1
- Empates: 0
- Victorias de la República Checa: 0
El antecedente único (08/02/2000): La única ocasión registrada en la historia en que ambas federaciones cruzaron caminos sobre el césped ocurrió en un compromiso de carácter amistoso correspondiente a la Carlsberg Cup celebrada hace más de dos décadas, jornada en la que la Selección de México se quedó con el triunfo por un marcador de $2-1$. Este miércoles escribirán su primera página oficial por los puntos de un Mundial.
Alineación Probable de México
Aprovechando el regreso de César Montes y dosificando algunas piezas clave del mediocampo, Javier Aguirre plantará un dibujo táctico estructurado bajo un sistema operativo de $4-3-3$:
ARQ: Raúl “Tala” Rangel
DEF: Jorge Sánchez, Edson Álvarez (C), Johan Vásquez, Jesús Gallardo
MED: Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora
DEL: Roberto “Piojo” Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones
El equilibrio defensivo estará bajo el liderazgo de Edson Álvarez en la zaga, dándole frescura entrelíneas al juvenil Gilberto Mora y encomendando el peligro de área a la jerarquía del ariete del Fulham, Raúl Jiménez.
Alineación Probable de Chequia
Obligados a buscar la victoria desde el primer suspiro para obrar el milagro de la clasificación, el estratega Miroslav Koubek mandará a la cancha un balanceado esquema de $3-4-3$:
ARQ: Matej Kovar
DEF: Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí
MED: Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček (C), David Jurásek
DEL: Lukas Provod, Pavel Sulc, Patrik Schick
La medular checa contará con el músculo y despliegue del capitán Tomáš Souček (West Ham), abriendo los costados con Coufal para abastecer de balones aéreos la potencia goleadora de su delantero estrella, Patrik Schick.