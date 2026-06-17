México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones iniciales y las disposiciones tácticas que preparan México y Corea del Sur para el cierre de la jornada del jueves, junto al balance del historial previo.

El banderazo de salida de las acciones en Zapopan forzará a las pizarras de los directores técnicos Javier Aguirre y Hong Myung-bo a plantear un duelo táctico sumamente estratégico para adueñarse de la zona media del campo. Mientras la escuadra mexicana buscará cubrir la sensible ausencia en la zaga central mediante coberturas escalonadas muy atentas, el bando de los “Tigres de Asia” desplegará su tradicional orden y transiciones ultra veloces para herir al cuadro local ante su propia parcialidad.

El Historial Previo: Paternidad azteca en los libros de estadísticas

El expediente del “Frente a Frente” entre las selecciones absolutas de México y Corea del Sur registra un amplio historial de choques de alta intensidad tanto en torneos de la FIFA como en careos amistosos, denotando un balance que favorece de forma clara a los centroamericanos en sus últimos cinco duelos:

Partidos de los últimos cinco careos: 5

5 Victorias de México: 3

3 Empates: 1

1 Victorias de Corea del Sur: 1

Último partido entre ambos (09/09/2025): El antecedente oficial más fresco se remonta a un vibrante compromiso Amistoso Internacional de preparación celebrado el año pasado, donde ambas escuadras no se guardaron absolutamente nada y terminaron firmando un movido empate $2-2$ en el marcador.

Alineación Probable de México

El experimentado timonel mexicano mandará al césped del Estadio Guadalajara una formación sumamente equilibrada, asociativa y veloz por fuera estructurada bajo un sistema táctico de $4-3-3$:

ARQ: Raúl “Tala” Rangel

DEF: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

MED: Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora

DEL: Roberto “Piojo” Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Ante la dolorosa suspensión de César Montes, el capitán Edson Álvarez retrasará su posición habitual en el mediocampo para incrustarse en la zaga central junto a Johan Vásquez. El desequilibrio en ataque descansará en la inventiva de un inspirado Julián Quiñones, quien viene de estrenarse como goleador mundialista.

Alineación Probable de Corea del Sur

Por su parte, el estratega Hong Myung-bo opondrá resistencia sobre el rectángulo verde plantando un dibujo táctico ordenado y de mucha verticalidad posicionado bajo un sistema de $4-2-3-1$:

ARQ: Kim Seung-gyu

DEF: Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok

MED: Paik Seung-ho, Hwang In-beom

VOL: Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min (C)

DEL: Oh Hyeon-gyu

La escuadra de la AFC fía toda su solidez en las coberturas del central del Bayern Múnich, Kim Min-jae, encomendando la generación de peligro y la capitanía al desequilibrio estelar de la figura de la Premier League, Son Heung-min.