El careo que pone el punto final a la actividad de la segunda fecha del Grupo A nos depara una batalla estratégica de suma intensidad y de pronóstico reservado en Guadalajara. Las proyecciones de los analistas deportivos y las principales tendencias de las cuotas de las casas de apuestas sitúan a la Selección de México con un ligero pero marcado favoritismo para quedarse con las tres unidades debido al factor de la localía y el ensordecedor apoyo de su fanaticada, forzando a los asiáticos a rozar la perfección defensiva para frenar el ímpetu del Tri.
Análisis de México: Hacer valer la casa pese al rompecabezas en la zaga
México arriba a esta gran cita veraniega viviendo un presente sumamente regular, habiendo triturado a sus rivales de preparación tras golear 5-1 a Serbia, vencer 1-0 a Australia y derrotar 2-0 a Ghana en su parón veraniego reciente. El plan táctico de Javier Aguirre consistirá en adueñarse de la pelota desde los primeros minutos, circular con fluidez mediante el joven Gilberto Mora y alimentar las diagonales de Raúl Jiménez en el área chica. Su mayor virtud radica en la inyección anímica que otorga el cobijo de su gente en las tribunas. Sin embargo, su principal reto pasará por ajustar las marcas preventivas entrelíneas para que la inédita dupla central armada de emergencia tras la roja de Montes no sufra sobresaltos ante la velocidad rival.
Análisis de Corea del Sur: Disciplina, dinamismo y el factor Son Heung-min
Por su parte, los dirigidos por Hong Myung-bo afrontan este compromiso sabiendo que el clima y el entorno geográfico no jugarán en su contra gracias a los intensos entrenamientos en Verde Valle. En sus duelos preparatorios demostraron ser una escuadra sumamente peligrosa y de gran poder de fuego al aplastar 5-0 a Trinidad y Tobago, vencer 1-0 a El Salvador e igualar 1-1 frente a Austria, encajando apenas un revés contra Costa de Marfil (0-4). El plan estratégico de los asiáticos consistirá en armar un bloque bajo muy compacto, asfixiar la medular azteca forzando el error en la salida e iniciar contragolpes letales explotando la tremenda pegada de Hwang In-beom y la velocidad espacial de su capitán Son Heung-min.
Las Claves del Partido
Nulificar a Son: La concentración de Jorge Sánchez en el carril derecho de la defensa será trascendental para cortar los encares y diagonales hacia el centro del atacante del Tottenham.
La paciencia asociativa: Frente a un rival que retrasará sus líneas, mover el esférico a un toque con velocidad por las bandas mediante el “Piojo” Alvarado será vital para abrir el candado surcoreano temprano.
Pronóstico y Predicción
Un compromiso sumamente equilibrado, cerrado y calculado en la primera mitad, donde el temor natural de encajar un gol temprano que altere los planes de la clasificación propiciará un trámite friccionado. No obstante, el factor anímico de la localía, el peso de sus individualidades en las áreas y el aliento ensordecedor del público en Guadalajara terminarán decantando la balanza a favor del Tri por la mínima diferencia.
Probabilidades: Victoria México: 49% | Empate: 32% | Victoria Corea del Sur: 19%
Marcador más probable: México 2-1 Corea del Sur.
Apuesta sugerida: México gana o mercado de más de 1.5 goles totales a favor del cuadro de la CONMEBOL en el Estadio Guadalajara.