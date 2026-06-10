México y Sudáfrica protagonizarán un “déjà vu mundialista” en el partido inaugural El "Vasco" Aguirre asumirá la responsabilidad de inaugurar la cita de tres naciones ante el conjunto africano en el coloso de Santa Úrsula, repitiendo la cartelera del 2010 y extendiendo un récord histórico para el balompié azteca.

El destino del fútbol ha decidido calcar sus páginas de historia de cara a la Copa del Mundo de este 2026. Tras celebrarse el sorteo oficial de la FIFA en la ciudad de Washington, quedó confirmado que la Selección de México, en su condición de coanfitrión, subirá el telón del certamen enfrentándose a Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio en el césped del mítico Estadio Azteca.

Este emparejamiento despierta de inmediato la nostalgia internacional, ya que replica de forma idéntica el partido de apertura de la cita de Sudáfrica 2010, edición en la que los africanos ejercieron la localía y firmaron un emocionante empate 1-1 frente al conjunto tricolor en el Soccer City de Soweto. En esta ocasión, la geografía invierte los papeles para prender la fiesta en la capital mexicana.

El Grupo A y el misterio del boleto europeo

Ambas escuadras quedaron emparejadas en el Grupo A, un sector que promete alta exigencia táctica y física por las características de sus integrantes:

Los fijos: Junto a México y Sudáfrica, la siempre dinámica escuadra de Corea del Sur completa el tridente de naciones confirmadas en el bloque.

La incógnita del repechaje: El cuarto boleto del sector se definirá en el viejo continente, donde las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda colisionarán en la repesca de la UEFA para asegurar su avión rumbo a Norteamérica.

La maldición del estreno: El Tri busca romper el maleficio por sexta vez

Bajo las órdenes de Javier Aguirre —quien curiosamente también estuvo en el banquillo azteca durante aquel empate inaugural del 2010—, el conjunto tricolor inscribirá su nombre con letras de oro en los libros de la FIFA al subir el telón de una Copa del Mundo por sexta vez en su historia. Esta marca establece un récord absoluto en la competición, superando las cuatro aperturas que registran potencias de la talla de Brasil y Alemania.

A pesar del honor estadístico, la historia le depara un severo desafío mental al Tri, puesto que nunca ha podido salir victorioso de un partido inaugural:

El historial de México abriendo los Mundiales:

Año del Torneo Rival en Turno Resultado Oficial Sede del Encuentro 1930 Francia Derrota 4-1 Uruguay 1950 Brasil Derrota 4-0 Brasil 1958 Suecia Derrota 3-0 Suecia 1970 Unión Soviética Empate 0-0 Estadio Azteca (México) 2010 Sudáfrica Empate 1-1 Soweto (Sudáfrica) 2026 Sudáfrica Por disputarse Estadio Azteca (México)

El camino de este magno torneo —el primero en contar con una expansión masiva de 48 selecciones y organizado de forma conjunta con los Estados Unidos y Canadá— se prolongará a lo largo de intensas semanas de competencia hasta alcanzar la gran final, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York. Javier Aguirre y sus pupilos tienen la mesa servida en su templo: la misión no solo es inaugurar la fiesta, sino romper de una vez por todas las cadenas de una estadística que los persigue desde hace casi un siglo.