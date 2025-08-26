Mijatovic criticó duramente a Vinicius y encendió la polémica en el Real Madrid El exdelantero merengue, recordado por su gol en la final de la Champions 1998, apuntó contra las actitudes del brasileño y advirtió que su comportamiento puede ser un problema para Xabi Alonso.

La figura de Vinicius Junior vuelve a estar en el centro de la tormenta en el fútbol europeo. Más allá de sus aportes futbolísticos —gol y asistencia en la reciente victoria 3-0 del Real Madrid sobre el Real Oviedo—, las miradas vuelven a posarse en sus gestos polémicos fuera del juego.

El brasileño, que ingresó desde el banco y tuvo un rendimiento decisivo, fue protagonista de un cruce con la grada rival: levantó dos dedos en referencia a la Segunda División española, un gesto que encendió la reacción de los aficionados y, posteriormente, la crítica de un referente histórico del club.

Pedja Mijatovic, héroe de la final de la Champions League 1998 frente a Juventus, rompió el silencio y fue categórico en sus declaraciones. En diálogo con medios españoles, el exdelantero afirmó que el comportamiento de Vinicius “no va con la camiseta del Real Madrid”.

“Hay cosas que no cambian. No merece la pena. Para mí este comportamiento no encaja con lo que representa el club”, sentenció el montenegrino, quien además señaló que la situación puede afectar tanto al vestuario como al cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso.

Con la salida de Carlo Ancelotti, Vinicius pasó de ser un intocable en la delantera blanca a un jugador sujeto a decisiones tácticas más estrictas. Xabi Alonso ha preferido en varias oportunidades apostar por Rodrygo como titular, relegando al exFlamengo al banco de suplentes.

“La competencia Vini-Rodrygo puede ser buena, pero también puede producirle problemas al entrenador. Por ahora Rodrygo está y es una buena estrategia de Xabi tenerlos a todos activos y contentos”, explicó Mijatovic, en referencia al delicado equilibrio que debe sostener el nuevo técnico merengue.