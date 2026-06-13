La fisonomía de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue entregando altas dosis de drama y debate analítico en las pizarras de la fase de grupos. En la apertura de la cartelera de este sábado 13 de junio en el Estadio de San Francisco, las escuadras de Catar y Suiza firmaron un electrizante empate 1-1 que encendió las alarmas de la crítica debido a la intervención tecnológica de los oficiales.
El libreto del encuentro se alteró drásticamente en el minuto 13 tras una acción de máxima fisonomía temeraria en las áreas. El arquero catarí, Mahmoud Abunada, salió a cortar un avance helvético trompicando de forma flagrante al ariete suizo Breel Embolo. La jugada desató la controversia utilitaria en los mostradores, ya que la repetición televisiva sugería una posición adelantada previa del atacante europeo. Sin embargo, el cuerpo de árbitros mexicanos asignados al VAR —integrado por Guillermo Pacheco y Erick Miranda— decidió ratificar el criterio del principal, permitiendo que el propio Embolo fusilara las redes desde el punto de penal para colocar el 1-0 transitorio.
Resistencia y el zarpazo histórico de Boualem Khoukhi
A pesar de verse abajo en las pizarras y sufrir el acoso perimetral de una Suiza que dominó la fisonomía del trámite en la primera mitad, Catar se mantuvo a flote gracias a las oportunas intervenciones de Abunada bajo los tres palos.
Con el desgaste de los minutos y la fisonomía física de los europeos mermando notablemente en la recta final, el conjunto asiático empezó a adelantar sus líneas utilitarias buscando el milagro en el parqué verde. El premio a la perseverancia llegó en el suspiro definitivo del choque: al minuto 90+4′, un centro quirúrgico al corazón del área grande fue conectado de manera impecable por el defensor Boualem Khoukhi, metiendo un testarazo brutal que batió las redes suizas para decretar el 1-1 definitivo y sellar el primer punto en la historia de Catar en una Copa del Mundo.
Triple empate técnico en las pizarras del Grupo B
Este desenlace in extremis ha provocado una fisonomía de paridad absoluta en los casilleros del Grupo B al completarse formalmente la primera jornada utilitaria del sector. Tras el empate de idéntico marcador registrado previamente entre las delegaciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina, las cuatro escuadras se encuentran estacionadas en un triple empate en la cima de los mostradores analíticos de la FIFA:
- Suiza: 1 punto
- Canadá: 1 punto
- Bosnia y Herzegovina: 1 punto
- Catar: 1 punto
Nuestra mesa de edición digital y los cronistas de Grandes Ligas en el patio resaltan la fisonomía de este grupo, ya que las directrices de los cruces estipulan que la escuadra que finalice en el segundo peldaño de este sector B cruzará sus armas en la ronda de eliminación directa contra el combinado de México, siempre y cuando los dirigidos por Javier Aguirre amarren la segunda plaza del Grupo A. La mesa está servida y las pizarras arden de cara a la segunda fecha del certamen universal.