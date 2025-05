El calendario de la Serie A ofrece un encuentro de alto voltaje en la jornada 36: AC Milan recibe este viernes al Bolonia en San Siro, en un partido con implicaciones directas en la carrera por los puestos europeos. El choque, que comenzará a las 20:45 hora local (12:45 del centro de México), no solo enfrenta a dos equipos con presente ambicioso y realidades competitivas similares, sino que además sirve de antesala para la gran final de la Copa Italiana que ambos disputarán el próximo 14 de mayo. Con la tabla al rojo vivo y la historia como testigo, Milan y Bolonia llegan en dinámicas positivas que prometen un duelo vibrante y cargado de contexto.

El conjunto dirigido por Stefano Pioli ha reaccionado tras semanas de inestabilidad. Después de quedar eliminado de la Champions League a manos del Feyenoord y firmar una racha de apenas dos triunfos en siete partidos, el Milan ha retomado el camino correcto con victorias ante Genoa (2-1) y Venezia (2-0), ambas como visitante.

A ello se suma el golpe de autoridad que significó el 3-0 sobre el Inter en semifinales de la Copa Italiana, un triunfo que no solo sirvió para instalarse en la gran final, sino también para reforzar la confianza colectiva. Con Rafael Leão como estandarte ofensivo y el mexicano Santiago Giménez cada vez más asentado, los rossoneri saben que un triunfo ante Bolonia es crucial para seguir soñando con Europa.

Sin margen para el error, Milan deberá sumar de a tres en las fechas restantes si quiere meterse en competiciones continentales. La irregularidad mostrada durante la campaña lo obliga a un cierre perfecto, especialmente en un torneo donde la lucha por los puestos europeos está más reñida que nunca.

