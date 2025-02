El AC Milan recibe en San Siro al Hellas Verona en un partido donde los locales parten como amplios favoritos. Los dirigidos por Sergio Conceição llegan con confianza tras vencer al Empoli, mientras que el conjunto veronés buscará reaccionar tras sufrir una dura goleada ante el Atalanta.

Según las predicciones, el Milan tiene un 88% de probabilidades de ganar, mientras que el empate se estima en 3% y la victoria de Hellas Verona apenas llega al 9%.

El Milan, que actualmente ocupa la 8.ª posición con 38 puntos, busca mantenerse en la pelea por los puestos europeos. Con figuras como Rafael Leão y Santi Giménez, el equipo rossonero intentará imponer su jerarquía desde el inicio. Además, la solidez defensiva con Walker, Thiaw y Pavlovic será clave para evitar sorpresas.

