Millonarios vs Deportivo Pereira: Horario, cómo llegan los equipos y analisis El equipo azul regresa a su fortaleza después de casi un mes sin actuar como local. Con una racha invicta y el arco blindado, buscará sellar su clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales.

Después de casi cuatro semanas de ausencia en casa, Millonarios regresa al estadio El Campín con un objetivo claro: dejar su huella en la recta final del todos contra todos de la Liga BetPlay I-2025. Este jueves 8 de mayo, desde las 7:30 p.m., el cuadro embajador recibe a Deportivo Pereira en un compromiso aplazado correspondiente a la jornada 15, con la mira puesta en asegurar su cupo entre los ocho mejores del campeonato colombiano.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Win+ Fútbol y promete ser uno de los partidos más atractivos de la semana, con una escuadra azul decidida a confirmar su buen momento y un conjunto pereirano que no renuncia a su lucha por meterse en la conversación de los grandes.

Un regreso esperado: 25 días después, vuelve la localía

Desde el empate sin goles ante Atlético Nacional, el pasado 13 de abril, Millonarios no pisaba su templo. El calendario apretado, los compromisos acumulados y los ajustes de la Dimayor mantuvieron alejado al equipo capitalino de su hinchada, que ahora espera una presentación convincente para alimentar la ilusión de pelear por la estrella del primer semestre.

La espera sirvió para recargar baterías y recuperar soldados clave en la nómina, aunque los aficionados siguen pendientes del alta médica de dos referentes: Radamel Falcao y David Mackalister Silva, quienes aún trabajan en su recuperación.

La fortaleza defensiva de un invicto que ilusiona

Si hay un nombre que ha sido sinónimo de solidez en esta campaña, es el de Álvaro Montero. El arquero guajiro suma 631 minutos sin recibir gol, la mejor racha para un portero de Millonarios en torneos cortos. Sus atajadas han sido fundamentales en los seis partidos consecutivos sin conocer la derrota que acumula el equipo.

Pero no es solo una cuestión de reflejos. La estructura defensiva que ha diseñado David González ha respondido con carácter, incluso ante rivales de peso, como en la reciente victoria 0-2 frente a Atlético Bucaramanga. El técnico antioqueño ha mantenido la base de su alineación y ha potenciado el trabajo colectivo, con jóvenes figuras como Néiser Villarreal y Luis Marimón ganándose su lugar a punta de rendimiento.

“El equipo es uno solo, el que rinde juega y el que espera sigue entrenando para tener su chance”, expresó González, quien ha defendido a capa y espada su modelo y apuesta táctica.

Objetivo: cuadrangulares y liderazgo

Millonarios tiene un panorama favorable. Con una victoria ante Pereira no solo aseguraría su clasificación anticipada a los cuadrangulares, sino que, dependiendo de los resultados paralelos y la diferencia de gol, podría incluso escalar al liderato del torneo. En una Liga tan pareja, cada punto cuenta y ser cabeza de serie en la fase final es un privilegio codiciado.

El estratega azul sabe que este encuentro no solo es una cita con la tabla, sino también con su gente. Ganar en casa, con autoridad, puede ser el envión anímico que el equipo necesita para afrontar las instancias decisivas del campeonato.

¡Hoy volvemos a casa! 🏟️⚽️💙🔥 ¡Hoy nos vemos en El Campín para asegurar la clasificación! ⏱️ El balón rodará a las 7:30pm para nuestro partido frente al Pereira. ¡Vamos todos unidos! Ⓜ️🙌✨ 𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒, Siempre Millonarios pic.twitter.com/wtT6bSiaIN — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 8, 2025

Pereira, con ganas de arruinar la fiesta

Deportivo Pereira llega a Bogotá con la mente puesta en dar el golpe. Aunque no vive su mejor momento en el torneo, el equipo ‘matecaña’ ha demostrado ser incómodo y peligroso cuando actúa sin presión. En el historial reciente ha sabido plantarse ante Millonarios y buscará repetirlo este jueves en un duelo que puede definir destinos.

Valdrá la pena observar si Pereira se anima a presionar alto o si apuesta por el bloque medio para esperar y contragolpear. Lo que está claro es que la necesidad de puntos los obliga a no especular demasiado.

¡Gracias a nuestros abonados por hacer de esta mañana algo especial! ❤️💛 Juntos seguiremos haciendo historia… ✍🏽 pic.twitter.com/506Cofcb8Q — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) April 29, 2025

Lo que viene: la opinión del vestuario azul

En entrevista con Win Sports, el portero Álvaro Montero no esquivó la pregunta sobre sus posibles rivales en los cuadrangulares. “Queremos que estén los equipos grandes. América, Nacional, Santa Fe, Medellín, Junior, Tolima, Once Caldas. Eso le da más nivel y espectáculo a la liga”, aseguró con firmeza, dejando ver que Millonarios no le teme a nadie.

Mientras tanto, en el vestuario embajador se respira confianza. La pausa de once días permitió ajustes tácticos, recuperación física y revisión de errores. Ahora, con el balón en movimiento, la palabra la tiene el césped.

Ficha del partido

Partido : Millonarios vs. Deportivo Pereira

Competencia : Liga BetPlay I-2025 – Jornada 15 (reprogramado)

Estadio : Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Fecha y hora : Jueves 8 de mayo – 7:30 p.m. (hora colombiana)

Transmisión: Win+ Fútbol y Win Play

Un cierre para volver a creer

Millonarios está ante una oportunidad de oro. Volver al Campín, reencontrarse con su público, sostener la racha invicta y meterse entre los ocho antes de que suenen las alarmas. Este equipo ha sabido levantarse en momentos de turbulencia y, con la madurez que ha adquirido bajo el mando de David González, parece estar listo para dejar atrás las dudas del comienzo de año.

Lo que ocurra este jueves puede marcar el rumbo del semestre. Millonarios quiere volver a ser protagonista, y ante Pereira tiene la obligación de demostrarlo con fútbol, jerarquía y convicción. ¿Será el primer paso hacia una nueva estrella? El camino empieza en casa.