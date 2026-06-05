Mística, corazón y goles: Haití destruyó el fenómeno Tim Payne antes del Mundial Mientras los focos mediáticos apuntaban al fenómeno de internet de los neozelandeses, "Los Granaderos" sacaron el orgullo caribeño en la cancha para propinar una goleada de escándalo que obliga al planeta fútbol a mirarlos con respeto en el Mundial 2026. La selección de Haití desató la locura previa al Mundial 2026 tras golear 4-0 a la Nueva Zelanda de la celebridad viral Tim Payne.