La Major League Soccer (MLS) está dejando atrás, de manera cada vez más evidente, la etiqueta de liga destinada principalmente a las grandes figuras en el tramo final de sus carreras. El desembarco de jugadores como Lionel Messi, David Beckham en su momento y, ahora, nombres como Casemiro, Antoine Griezmann y Robert Lewandowski forma parte de una estrategia mucho más amplia: convertir el fútbol estadounidense en una industria deportiva sostenible y competitiva.

El cambio no se explica únicamente por las estrellas. Detrás existe una inversión acumulada que, según los datos citados por AS, supera los 11.000 millones de dólares desde la creación de la MLS en 1994, destinados a estadios, centros de entrenamiento, fichajes y desarrollo de talento. La evolución de la infraestructura es particularmente significativa: de no contar prácticamente con estadios específicos para fútbol, la competición pasó a tener 27 instalaciones de este tipo activas, además de nuevos proyectos en construcción.

Ese crecimiento quedó expuesto durante el Mundial de 2026. Varias selecciones utilizaron instalaciones vinculadas a clubes de la MLS como centros de entrenamiento, entre ellas Brasil, Argentina, Bélgica y Ecuador. Para una competición que durante años tuvo que convivir con la imagen de estadios compartidos con el fútbol americano o el béisbol, convertirse en anfitriona logística de selecciones mundialistas representa un cambio de percepción importante.

Beckham abrió la puerta; Messi cambió la escala

La historia reciente de la MLS puede entenderse a partir de dos nombres: David Beckham y Lionel Messi.

Beckham llegó cuando la competición todavía estaba intentando construir su identidad comercial. Su presencia atrajo patrocinadores, inversión y atención internacional. Messi, en cambio, llevó el fenómeno a otro nivel: su llegada permitió asociar a la MLS con grandes marcas globales como Adidas y Apple y generó un impacto considerable sobre el interés del público.

La diferencia es importante. Beckham ayudó a demostrar que la MLS podía ser un producto atractivo para la industria deportiva. Messi ayudó a demostrar que también podía convertirse en un fenómeno cultural para una nueva generación de aficionados estadounidenses.

Ese segundo efecto puede ser incluso más importante a largo plazo. Las camisetas de Messi que utilizan los niños en las ciudades donde juega el argentino representan algo que una cifra de audiencia no puede medir completamente: la creación de una nueva generación de seguidores que puede permanecer vinculada al fútbol durante décadas.

El cambio más importante está en los jóvenes

Sin embargo, el verdadero examen para la MLS no será cuántas estrellas europeas consigue contratar, sino qué tan buenos jugadores consigue desarrollar dentro de Estados Unidos y Canadá.

La competición asegura que, excluyendo a los Designated Players, la edad promedio de sus plantillas ronda los 26 años. Además, la liga busca que los futbolistas experimentados que llegan no sean simplemente protagonistas, sino también referentes para los jugadores jóvenes.

Ese modelo cambia la lógica de la antigua “liga de retiro”. Una estrella veterana todavía puede aportar valor, pero su presencia debe servir para elevar el nivel de los jugadores que vienen detrás.

La inversión en academias y formación es, por tanto, una apuesta más estratégica que la contratación de nombres reconocidos. Las grandes figuras pueden generar atención inmediata, pero los futbolistas formados dentro del sistema son los que pueden darle a la MLS una identidad competitiva propia.

El calendario también necesitaba cambiar

Otro obstáculo importante era la estructura de competición.

La MLS disputaba tradicionalmente su temporada entre febrero y noviembre, mientras las principales ligas europeas funcionan aproximadamente entre agosto y mayo. Esa diferencia podía complicar la incorporación de futbolistas procedentes de Europa, especialmente porque algunos jugadores que terminaban sus temporadas quedaban expuestos a largos períodos sin competencia.

La MLS pretende modificar esa situación desde 2027.

El nuevo modelo contempla una “spring season” entre mediados de febrero y mayo, que funcionará como una temporada completa, antes de comenzar en julio un nuevo campeonato que se extenderá hasta mayo del año siguiente.

El objetivo es facilitar las transferencias y reducir los períodos de inactividad. También puede hacer que la MLS resulte más atractiva para jugadores que todavía se encuentran en una etapa competitiva avanzada de sus carreras, pero que no necesariamente quieren abandonar el fútbol de alto nivel.

El verdadero desafío está en el terreno de juego

El dinero y el marketing han permitido que la MLS avance rápidamente, pero todavía existe una diferencia entre ser una liga económicamente poderosa y ser una de las mejores ligas futbolísticas del mundo.

El próximo paso consiste precisamente en cerrar esa brecha.

La llegada de estrellas como Griezmann, Lewandowski o Casemiro puede elevar el interés y aportar experiencia, pero el éxito definitivo dependerá de cuánto mejore el nivel colectivo de los clubes, la formación de futbolistas y la capacidad de la liga para retener talento.

La MLS ya no parece estar construyendo únicamente una competición para el mercado estadounidense. Está intentando construir una liga internacional desde Estados Unidos.

El Mundial de 2026 funcionó como una enorme vitrina para mostrar el crecimiento de su infraestructura. Ahora comienza una etapa más difícil: demostrar que todo ese dinero, esos estadios, esas academias y esas estrellas pueden traducirse en un producto futbolístico capaz de competir con las grandes ligas del continente y, eventualmente, acercarse a Europa.

El “boom” de la MLS, por tanto, no debería medirse solamente por quién llega. La verdadera señal de madurez será quién se queda, quién se forma y cuánto mejora la competición cuando las grandes estrellas dejan de ser la noticia.