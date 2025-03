El próximo sábado, el Estadio Podgorica City será el escenario del enfrentamiento entre Montenegro y Gibraltar, un duelo donde los locales parten como favoritos y los visitantes intentarán dar la sorpresa. Bajo la dirección de Robert Prosinečki, Montenegro apostará por un esquema ofensivo 3-5-2, mientras que Gibraltar, comandado por Scott Wiseman, buscará orden defensivo con un 4-3-3 que le permita resistir la presión rival y salir al contraataque.

A continuación, analizamos las posibles alineaciones y las claves tácticas del partido.

Con un plantel lleno de talento y experiencia, Montenegro tiene la responsabilidad de imponer condiciones desde el primer minuto. Stevan Jovetić, máxima estrella del equipo, liderará el ataque junto a Nikola Krstović, en un esquema que le dará mucha importancia a la generación de juego en el mediocampo.

DT: Robert Prosinečki

Portero: Igor Nikić

Defensores: Marko Tuci, Igor Vujačić, Nikola Šipčić, Marko Vukčević

Mediocampistas: Milan Vukotić, Marko Janković, Stefan Lončar, Milutin Osmajić

Delanteros: Nikola Krstović, Stevan Jovetić

Andrija Vukčević, Slobodan Rubežić, Marko Vešović, Stefan Mugoša, Danijel Petković, Balša Popović, Edvin Kuč, Miloš Brnović, Marko Bakić, Andrija Radulović, Driton Camaj, Adam Marušić.

Montenegro buscará explotar la creatividad de Janković y Lončar en el mediocampo, mientras que la velocidad de Osmajić por las bandas puede ser clave para generar peligro.

Gibraltar sabe que enfrenta un desafío complejo, pero apostará por un sistema equilibrado que priorice la solidez defensiva. Con Bradley Banda en el arco y una línea de cuatro defensores comandada por Louie Annesley, el equipo intentará resistir la ofensiva montenegrina y aprovechar los espacios al contragolpe.

DT: Scott Wiseman

Portero: Bradley Banda

Defensores: Tayler Carrington, Louie Annesley, Bernardo Lopes, Ethan Britto

Mediocampistas: Niels Hartman, Dan Bent, James Scanlon, Nicholas Pozo, Liam Walker

Delanteros: Andre Tjay De Barr

Our #FWC2026 Qualifying Campaign gets underway today in Montenegro 🇲🇪!@FIFAWorldCup || @UEFAEURO pic.twitter.com/vaAmFqutDl

— Gibraltar FA (@GibraltarFA) March 22, 2025