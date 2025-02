El conjunto regiomontano parte como favorito tras vencer por 2-0 en el partido de ida disputado en Hamilton, Canadá. Los goles de aquella victoria fueron obra del colombiano Nelson Deossa y el mexicano Jordi Cortizo.

Pese a contar ya con su fichaje estrella, el defensa español Sergio Ramos, los Rayados no podrán alinearlo en este compromiso. El excapitán del Real Madrid y campeón del mundo con España en 2010 necesita al menos dos o tres semanas para ponerse en forma y debutar con el equipo. No obstante, su llegada ha sido una inyección de ánimo para el plantel, que busca dejar atrás un mal inicio en el torneo Clausura de la Liga MX, donde actualmente ocupa el duodécimo puesto.

Bajo la dirección técnica del argentino Martín Demichelis, Monterrey ha mostrado vulnerabilidades defensivas, permitiendo diez goles en los primeros seis partidos de la liga, lo que los convierte en la cuarta defensa más endeble del certamen. Con la incorporación de Ramos, Demichelis espera consolidar una zaga más sólida y aspirar a protagonizar tanto en la liga como en el Mundial de Clubes, además de buscar el sexto título de la Concacaf para el club.

El equipo canadiense, dirigido por Bobby Smyrniotis, llega con la misión de remontar un marcador adverso. En el partido de ida, Forge FC logró plantar cara en la primera mitad, pero sucumbió ante los ajustes tácticos de Monterrey en el segundo tiempo. A pesar de la desventaja, Smyrniotis confiará en sus mejores figuras para intentar sorprender a los regiomontanos.

El Forge buscará aprovechar que Monterrey podría rotar su plantel, dejando a algunos titulares en el banquillo. Jugadores como Kyle Bekker y Beni Badibanga son fundamentales en el esquema canadiense, mientras que el guardameta Jassem Koleilat intentará mantener el arco imbatido para dar esperanzas a su equipo.

