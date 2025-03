¿Morata y Le Normand se queda afuera de la Selección Española? El capitán de la selección española no pudo participar en la sesión por una indisposición, mientras que el defensor entrenó por separado debido a molestias en el tobillo. Ambos jugadores están en observación de cara al decisivo duelo contra Países Bajos.

La selección española, bajo la dirección de Luis de la Fuente, llevó a cabo este viernes un entrenamiento solidario en Mestalla, con el objetivo de recaudar fondos para los afectados por la DANA. Esta sesión abierta al público permitió a los aficionados disfrutar de una práctica especial, pero tuvo dos ausencias notables: Álvaro Morata y Robin Le Normand.

VÍDEO | 🏟️ La selección española entrena en Mestalla en una sesión solidaria ante miles de aficionados. 🏨 Morata, ausente por una indisposición. 🎥@paulalerinm pic.twitter.com/Fkt2x9gnPq — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 21, 2025

El capitán de la selección no pudo estar presente en el campo debido a una indisposición y se quedó en el hotel de concentración, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Aunque no se han dado más detalles sobre su estado, en principio no se trataría de un problema físico de gravedad, por lo que se espera que Morata pueda reincorporarse al grupo en la sesión del sábado, la última antes del partido.

Por otro lado, el defensor Robin Le Normand sí estuvo presente en Mestalla, pero trabajó al margen del grupo. El zaguero de la Real Sociedad sufrió un fuerte golpe en el tobillo durante el partido de ida en Róterdam, tras una dura entrada de Jorrel Hato. Aunque en un principio no parecía algo preocupante, el cuerpo técnico ha decidido darle descanso para evitar riesgos innecesarios.

İspanya milli takımı kaptanı Alvaro Morata. pic.twitter.com/VEzPU7CJ1F — Le Marca Sports (@lemarcaspors) March 20, 2025

España se enfrenta este domingo a Países Bajos en Mestalla, en un encuentro crucial para sellar su clasificación a la Final Four de la Nations League, que se disputará en junio. La presencia de Morata y Le Normand será clave, por lo que su evolución en las próximas horas determinará si estarán disponibles para el duelo.