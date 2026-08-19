José Mourinho ha regresado al Real Madrid con una versión más reposada de sí mismo, pero con una convicción que parece intacta: la exigencia y la disciplina siguen siendo elementos indispensables para competir al máximo nivel. En una entrevista con El Chiringuito, el entrenador portugués repasó sus primeros meses en esta nueva etapa y dejó varias señales sobre cómo pretende conducir al conjunto blanco.

Mourinho reconoce que ha cambiado desde su anterior etapa en el club. Se define como un entrenador más maduro, menos emocional y más controlado, aunque asegura que mantiene el mismo “ADN”. La diferencia, según su propio relato, no está en haber abandonado sus principios, sino en haber acumulado experiencias suficientes para interpretar de otra manera los problemas que aparecen dentro de un vestuario.

Y esa evolución parece estar teniendo un efecto inmediato.

Un vestuario que, por ahora, no necesita al Mourinho más duro

Uno de los aspectos más interesantes de sus declaraciones fue su descripción del vestuario madridista. Mourinho afirmó que encontró un grupo con “muchas ganas de ganar” y abierto a aceptar normas que considera básicas para un futbolista profesional.

Llegar con suficiente anticipación a los entrenamientos, desayunar bajo supervisión nutricional o realizar trabajo preventivo en el gimnasio forman parte de esa filosofía.

Lo llamativo es que Mourinho asegura que todavía no ha necesitado recurrir a su faceta más autoritaria.

Incluso utilizó una expresión curiosa: “Los jugadores me han protegido”.

La explicación es sencilla. El comportamiento del grupo, según el técnico, ha sido suficientemente bueno como para evitar situaciones que obliguen al entrenador a asumir el papel de líder agresivo que también reconoce tener.

Esto puede ser una señal positiva para el Madrid. Mourinho ya no parece interesado en demostrar autoridad mediante el conflicto. Su apuesta inicial consiste en establecer responsabilidades claras y permitir que el propio vestuario responda a ellas.

Su mensaje central: trabajar para el Real Madrid

Una de las frases más significativas de la entrevista fue su distinción entre trabajar “en” el Real Madrid y trabajar “para” el Real Madrid.

Para Mourinho, esa diferencia representa una filosofía de trabajo. No considera suficiente formar parte de una institución de semejante dimensión: jugadores, entrenadores y empleados deben entender que su función está al servicio del club.

Esa idea también explica su satisfacción con el comportamiento inicial de la plantilla.

El técnico incluso reveló que pasa buena parte de su tiempo en Valdebebas y que, cuando no están en Madrid sus familiares, suele quedarse allí después de las jornadas de trabajo.

Es una imagen coherente con el Mourinho que pretende transmitir: un entrenador completamente involucrado en su proyecto.

Mbappé y Bellingham: menos culpas individuales, más equipo

Mourinho evitó cargar sobre Kylian Mbappé la responsabilidad por la irregular temporada anterior del Real Madrid.

Su interpretación es mucho más amplia: los resultados de un equipo son consecuencia de múltiples factores y, por lo tanto, las victorias y las derrotas tampoco deberían atribuirse exclusivamente a un entrenador o a un futbolista.

En ese sentido, su mensaje resulta particularmente relevante después de una temporada en la que Xabi Alonso y Arbeloa terminaron pagando buena parte del precio de los malos resultados.

Ahora Mourinho quiere mirar hacia adelante.

Sobre Mbappé, destacó especialmente su compromiso: el delantero se presentó antes de lo previsto para poder preparar el partido contra el Schalke. Para el entrenador, esa actitud dice mucho más que cualquier estadística de la temporada anterior.

También defendió a Jude Bellingham y recordó que ambos tuvieron actuaciones extraordinarias en el Mundial, aunque considera que Mbappé alcanzó una dimensión histórica.

Pero hay una idea que atraviesa todo su discurso: el Madrid necesita funcionar como equipo.

Mourinho no considera imprescindible a Rodrigo

Otro asunto delicado fue la salida de Rodrigo, cuyo futuro terminó vinculado al Barcelona.

Mourinho confirmó que habló con el futbolista y que el Real Madrid llegó a presentar una oferta importante. Sin embargo, las dudas del jugador terminaron generando dudas en el entrenador.

Su argumento es contundente: un club de la dimensión del Real Madrid necesita jugadores que quieran incorporarse sin demasiadas vacilaciones.

Por eso Mourinho asegura que Rodrigo no le hace falta.

No porque niegue su calidad, sino porque considera que la plantilla dispone de alternativas y que una de sus responsabilidades consiste precisamente en desarrollar jugadores que todavía no hayan mostrado todo su potencial.

Su postura también revela una característica importante de este nuevo proyecto: Mourinho no parece querer construir un equipo dependiente de grandes nombres, sino uno capaz de mejorar internamente.

Vinicius encuentra un defensor dentro del vestuario

Quizás el capítulo más contundente de la entrevista fue su defensa de Vinicius.

Mourinho explicó que habló con el brasileño y que le recomendó no marcharse del Real Madrid porque, en su opinión, todavía no había comprendido completamente lo que significa pertenecer al club y conocer después lo que significa estar lejos de él.

Pero el técnico fue más allá.

Ante las críticas que recibe Vinicius por su comportamiento, Mourinho trasladó parte de la responsabilidad al entorno. Considera que árbitros, aficionados y rivales deben juzgar al brasileño como a cualquier otro futbolista y no aplicar un criterio diferente por su personalidad.

Su mensaje fue especialmente fuerte frente a los abucheos.

Para Mourinho, pitar a un jugador de semejante nivel desde el primer toque de balón, incluso en partidos amistosos, termina perjudicando al espectáculo. La idea que defiende es sencilla: ver jugar a Vinicius debería ser considerado un privilegio.

Y el brasileño sabe, según Mourinho, que cuenta con su respaldo.

Una plantilla cerrada… por ahora

Mourinho también fue claro respecto al mercado.

Si le preguntan personalmente, considera que la plantilla está cerrada. Eso no significa que descarte absolutamente otra incorporación, porque el mercado continúa abierto, pero su valoración deportiva es positiva.

Le gusta el grupo que tiene.

Y esa confianza será uno de los principales argumentos de su proyecto. El entrenador parece convencido de que el Real Madrid posee suficiente talento para competir sin necesidad de seguir acumulando fichajes.

La verdadera prueba llegará cuando comiencen los partidos oficiales.

Porque una cosa es que Mourinho haya encontrado un vestuario disciplinado y motivado durante la preparación y otra muy distinta es mantener ese equilibrio cuando aparezcan las derrotas, las lesiones, los suplentes descontentos, las decisiones arbitrales polémicas y la presión del Santiago Bernabéu.

Ahí comenzará realmente la segunda era de Mourinho.

Por ahora, el portugués transmite una idea diferente a la de su primera etapa: sigue siendo Mourinho, pero parece mucho menos interesado en demostrar que es Mourinho. Su reto será conseguir que esa madurez se traduzca en un Real Madrid competitivo, unido y capaz de responder como equipo cuando la temporada empiece a exigirlo.