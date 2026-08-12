La renovación de Vinícius Júnior con el Real Madrid no representa únicamente la continuidad de una estrella. También es una pieza fundamental para entender cómo José Mourinho pretende construir su nuevo equipo durante la temporada 2026-27.

Después de meses de negociaciones, especulaciones y aparentes diferencias económicas, el brasileño continuará en el Santiago Bernabéu. Su permanencia era una prioridad estratégica para la entidad, que necesitaba preservar a uno de los futbolistas más determinantes de sus últimas conquistas y, al mismo tiempo, cerrar un proceso que había generado demasiada incertidumbre alrededor de su futuro.

La voluntad de Vinícius de continuar en Madrid terminó siendo determinante para desbloquear el acuerdo. Florentino Pérez consiguió prolongar el vínculo del atacante, elevando además el peso de un jugador que ya se ha convertido en una figura central del proyecto madridista.

Ahora comienza la parte verdaderamente complicada: Mourinho debe conseguir que todo ese talento funcione dentro de una estructura colectiva.

Mourinho quiere convertir la velocidad de Vini en un arma estratégica

El regreso del técnico portugués supone un cambio importante respecto a la manera de interpretar el fútbol en el Real Madrid.

Mourinho históricamente ha construido equipos donde el esfuerzo colectivo y la disciplina sin balón tienen un peso enorme. En su planteamiento, incluso los atacantes deben asumir responsabilidades defensivas. Por eso, Vinícius no tendrá libertad absoluta.

El esquema teórico señalado para esta temporada es el 4-2-3-1, una estructura que puede resultar especialmente favorable para aprovechar las principales virtudes del brasileño.

Vinícius puede partir desde la izquierda, recibir en situaciones de campo abierto y explotar su capacidad para recorrer grandes distancias a máxima velocidad. En un equipo que recupere el balón en zonas intermedias y busque atacar rápidamente, sus características pueden convertirse en una herramienta devastadora.

La cuestión estará en qué sucede cuando el rival no le ofrece espacios.

Ahí aparece uno de los principales desafíos para el brasileño: mejorar su lectura del juego posicional y elegir mejor cuándo acelerar, cuándo asociarse y cuándo conservar la pelota. Mourinho necesitará que Vinícius siga siendo imprevisible, pero con menos pérdidas innecesarias.

La idea no es apagar su instinto. Es darle un marco que permita que ese instinto sea todavía más productivo.

El gran desafío: encontrar espacio para Vinícius y Mbappé

La convivencia con Kylian Mbappé será probablemente uno de los grandes temas tácticos de la temporada.

Durante las dos primeras campañas del francés en Madrid, ambos jugadores tendieron a ocupar con frecuencia el sector izquierdo. La consecuencia fue una concentración excesiva de talento en una misma zona del campo.

Tener dos futbolistas extraordinarios no garantiza automáticamente una sociedad extraordinaria.

Mourinho deberá solucionar ese problema mediante una distribución más clara de los espacios. Según el planteamiento expuesto, Vinícius podría asumir un papel de extremo más abierto, mientras Mbappé actuaría como delantero móvil, fijando a los centrales y buscando diagonales hacia diferentes zonas.

La clave estará en que ambos no realicen los mismos movimientos al mismo tiempo.

Si Vinícius permanece abierto y consigue atraer a uno o incluso dos defensores, puede generar espacios interiores para las rupturas de Mbappé. Y si el francés consigue fijar a los centrales, el brasileño tendrá más posibilidades de recibir en situaciones favorables.

La sociedad, por tanto, debe pasar de la superposición a la complementariedad.

Ese puede ser uno de los mayores retos tácticos de Mourinho.

Cucurella puede darle libertad a Vinícius

La llegada de Marc Cucurella añade otra variable interesante al funcionamiento del costado izquierdo.

El lateral español, campeón del mundo en 2026, aporta capacidad física, intensidad defensiva y una disposición permanente para recorrer la banda. Para Vinícius, contar con un compañero capaz de proteger sus espaldas puede ser especialmente importante.

Cuando el brasileño avance y pierda la pelota, Cucurella tendrá que responder rápidamente para evitar que el rival encuentre espacios a su espalda.

Pero su importancia no terminará en la defensa.

Cucurella también puede ofrecer diferentes alternativas ofensivas. Puede mantenerse abierto cuando Vinícius decida conducir hacia dentro o, dependiendo de la jugada, aparecer por dentro para modificar las referencias defensivas del adversario.

Esto significa que la banda izquierda puede dejar de ser una zona dependiente exclusivamente de las acciones individuales de Vinícius.

El brasileño tendrá un socio capaz de interpretar sus movimientos y mantener el equilibrio del sector.

Una renovación que también tiene una dimensión emocional

La importancia de Vinícius en el Real Madrid tampoco puede medirse únicamente mediante tácticas.

El brasileño ha construido una relación especial con el Santiago Bernabéu. Su evolución desde los primeros cuestionamientos hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes del equipo ha contribuido a crear un vínculo emocional con la afición.

Su estilo representa descaro, velocidad y personalidad, pero también una capacidad para superar momentos complicados.

Por eso, perderlo habría significado mucho más que perder a un extremo.

La renovación permite al Real Madrid mantener una figura que se ha convertido en parte de su identidad reciente y, además, entrega a Mourinho una herramienta ofensiva que pocos entrenadores tendrían a su disposición.

Sin embargo, el nuevo contrato también eleva las expectativas.

Vinícius afronta una etapa de madurez de su carrera y, bajo las órdenes de un entrenador que históricamente exige mucho de sus futbolistas, deberá demostrar que puede asumir todavía más responsabilidad.

No bastará con aparecer en los partidos favorables. Tendrá que convertirse en una referencia cuando el equipo encuentre dificultades, cuando los espacios desaparezcan y cuando los partidos importantes exijan soluciones diferentes.

Mourinho recibe talento, pero también un problema que resolver

La renovación de Vinícius es, en definitiva, una excelente noticia para el Real Madrid, pero también plantea una pregunta táctica de enorme importancia: ¿cómo convertir a Vinícius y Mbappé en una dupla superior a la suma de sus individualidades?

Mourinho tiene ahora varias piezas para intentarlo.

Vinícius aporta desborde y velocidad. Mbappé añade movilidad y capacidad para atacar diferentes espacios. Cucurella puede proporcionar equilibrio y amplitud. Y el 4-2-3-1 ofrece una estructura desde la cual distribuir responsabilidades.

El éxito dependerá de que los movimientos estén coordinados.

Si Vinícius logra conservar su capacidad para desequilibrar mientras mejora su toma de decisiones, y si Mourinho consigue evitar que él y Mbappé vuelvan a ocupar las mismas zonas, el Real Madrid podría convertir una aparente dificultad en una de sus mayores fortalezas.

La renovación hasta 2032, por tanto, no debería interpretarse simplemente como el final de una negociación.

Es el comienzo de una nueva etapa.

Vinícius seguirá siendo uno de los rostros del Real Madrid. Ahora Mourinho tendrá que encontrar la fórmula para que ese talento individual se transforme en una herramienta colectiva capaz de llevar al equipo a competir por todo en 2026-27.